À Lyon, la spectaculaire exploration en réalité virtuelle de la pyramide de Khéops

Qu'aurait dit le pharaon Kheops en lisant dans les hiéroglyphes que quatre millénaires après avoir été embaumé dans son cercueil, il se retrouverait en hologramme au coeur du centre commercial la Confluence à Lyon ? Il aurait sans doute cru à une punition divine pour avoir offenser l'un des dieux de l'Egypte antique.

Tout l'inverse des visiteurs qui expérimentent le voyage en réalité virtuelle dans la légendaire pyramide de Khéops, érigée entre -2590 et 2565 avant J.C. et toujours debout sur le plateau de Gizeh à quelques kilomètres de la ville du Caire. Organisé par l'agence Emissive, l'exposition immersive L'horizon de Khéops, voyage en Egypte ancienne (qui était auparavant visible à l'Institut du Monde arabe à Paris) est spectaculaire et arrache des rires de joie et de surprise aux visiteurs. Les pyramides reconstituées en 3D sont splendides et le fait de déambuler à sa guise à l'extérieur ou à l'intérieur des monumentales constructions offre un sentiment de liberté peu commun.

"C'est vraiment une expérience immersive à vivre en groupe et toutes les personnes qui sont dans la même salle que nous, sur 850 mètres carrés, sont sous la forme d'avatar qu'on est capable de voir ou d'éviter pour profiter de l'exposition en groupe ou en famille", explique Julien Badon, responsable exploration de l'agence Emissive.

Les détails visibles à l'intérieur de la pyramide sont très fidèles à la réalité. Il faut même marcher en pliant le dos pour accéder à la chambre royale par un étroit couloir. "Tout à l'intérieur de la pyramide a été scanné pour être le plus fidèle possible à la réalité", poursuit Julien Badon. Les équipes du projet ont travaillé aux côtés de Peter Der Manuelian, égyptologue et de son équipe du Giza Archives Project (Université de Harvard) pour offrir une immersion qualitative.

La visite immerse dure 45 minutes. Le spectateur porte un masque de réalité virtuelle et un sac à dos. (FRANCEINFO)

Le clou du spectacle, c'est la cérémonie funéraire du pharaon. "On assiste à l'embaumement du pharaon Khéops. On fait un voyage dans le temps de 4 500 ans en arrière pour pouvoir assister à cette cérémonie avec tous les contemporains du pharaon", conclut Julien Badon.

D'une durée de 45 minutes, la visite immersive est organisée au centre commercial la Confluence jusqu'au 23 mars 2023. Attention, le tarif par personne est assez onéreux (29,50 euros, et 24,50 euros par personne pour des groupes d'au moins quatre visiteurs).