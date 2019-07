Un million de visiteurs pour Lascaux IV, la réplique intégrale de la célèbre grotte

La dernière réplique de la grotte de Lascaux ouverte en 2016 a atteint le million de visiteurs.

Lascaux IV, réplique grandeur nature de la grotte de Lascaux en Dordogne ouverte fin 2016, a accueilli jeudi 11 juillet son millionième visiteur, a indiqué à l'AFP André Barbé le directeur général de la Semitour, l'exploitant du site.

"Le millionième visiteur a été identifié et remercié ce (jeudi) matin, il fait partie d'un couple et leurs deux enfants, originaires du nord de la France. Ils sont repartis avec une belle valise de produits régionaux et ont gagné le droit de revenir nous voir gratuitement autant de fois qu'ils veulent pendant un an !", a expliqué André Barbé.

Pour ce responsable, "Lascaux, c'est une histoire magique, une marque imprimée dans la mémoire collective" : "Depuis 1983 et Lascaux II, on s'est aperçu qu'une copie pouvait avoir autant de succès que l'original, c'est ce qui fait la force de Lascaux."

La grotte originale fermée au public depuis 1963

La grotte ornée originale, vieille de 18.000 ans et surnommée "chapelle Sixtine de la Préhistoire", est inaccessible au public depuis 1963 pour des raisons de conservation.

Au Centre international de l'art pariétal Lascaux IV, les conditions d'hygrométrie, de température et d'environnement sonore sont toutefois similaires à celles de l'originale, découverte par quatre adolescents en 1940 à Montignac. "On a cette chance d'avoir un joyau : cette couleur, cette pigmentation, ces dessins, ces gravures... Cette richesse formidable et incomparable est parfaitement comprise par le public", assure André Barbé.

Depuis son ouverture le 15 décembre 2016, Lascaux IV a été vue par plus de 30.000 visiteurs par mois en moyenne, soit un peu plus de 1000 visiteurs par jour.

Lascaux II accueille toujours 70 000 visiteurs par an

"Mais même si nous sommes ouverts à l'année, nous faisons 60% de notre chiffre d'affaires en juillet août, quand la fréquentation peut monter jusqu'à 4.000 personnes par jour certains jours", précise André Barbé. Selon lui, 80% de la clientèle est française. Les étrangers viennent principalement d'Europe, Anglais et Néerlandais en tête.

Lascaux IV avait passé la barre des 500.000 visiteurs en décembre 2017, un an seulement après son ouverture. Son objectif était ensuite d'attirer autour de 330.000 personnes par an.

Lascaux II, le premier fac-similé, qui ne reproduit que partiellement la grotte et qui a ouvert en 1983, reçoit toujours environ 70.000 visiteurs par an. Lascaux III, fac-similé itinérant, continue son chemin d'exposition internationale. Elle est à Munich jusqu'en septembre et s'installera à Naples en février 2020.