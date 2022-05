Rencontres Cliclac Montignac : à Lascaux, le regard du photographe Hans Silvester sur les origines de l'art

FRANCEINFO

Ce sont des photos de notre époque, mais elles nous replongent dans le passé de l'humanité. Les images du photographe allemand Hans Silvester, exposées sur le site Lascaux IV dans le cadre du festival Cliclac Montignac jusqu'au 15 mai, montrent la veine artistique de tribus de la région de la rivière Omo, située dans la vallée du Rift en Afrique de l'Est.

Berceau de l'humanité

Selon Hans Silvester, l'homme et l'art sont nés ensemble dans le berceau de l'humanité. "Le début de l'art, c'était Lascaux. Après, on a trouvé Lucie (dans la vallée du Rift) et c'est là que notre aventure a débuté. Alors, je suis allé là-bas et j'ai trouvé différentes ethnies. J'ai commencé à les photographier. Ils décorent leurs corps. Ils n'ont pas peur d'utiliser l'abstraction. Pour eux, c'est la beauté qui compte. C'est très proche de l'art contemporain".

Né en 1938 à Lörrach, Hans Silvester est un photographe allemand connu pour son engagement écologique. Pendant six ans, il a photographié les peuples de la vallée de la rivière Omo dans le sud de l'Ethiopie. Longtemps restée isolée du reste du monde, cette société nomade a conservé un mode de vie ancestral, proche de la nature, cultivant un goût pour la peinture corporelle et l’ornement floral.

Les 11e Rencontres Photographiques Cliclac Montignac sont programmées jusqu’au 15 mai en Dordogne. Plus d'informations sur la page Facebook de l'événement.