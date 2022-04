Grotte Chauvet : découvrez "Animal", un spectacle immersif qui retrace 36 000 ans d'histoire de l'art pariétal

FTR

La réplique de la grotte Chauvet, chef d'oeuvre de l'art préhistorique, met à l'honneur les animaux et leur représentation dans l'art depuis les premiers dessins dans les grottes jusqu'aux oeuvres de street artistes contemporains. L'exposition Animal, de la Préhistoire au street art est un spectacle immersif, imaginé par la compagnie bretonne les Spectaculaires. Des allumeurs d'images, comme ils se définissent, qui embarquent les visiteurs pour quinze minutes de féérie.

Pour ce grand projet, la compagnie a travaillé avec le street artiste War ! et le compositeur Izorel. Une collaboration pour mettre en lumière, en dessins et en sons, l'évolution de la représentation de l'animal dans l'art. Une fresque monumentale animée qui ravit les spectateurs.

Remettre la grotte dans la lumière

Un projet artistique qui a également pour but de raviver la curiosité du public pour la grotte Chauvet 2, un site qui a particulièrement souffert des deux années de crise sanitaire, avec une fréquentation un peu en berne. Avec cette exposition, les équipes espèrent attirer de nouveaux visiteurs. "On a besoin de rêver, on a besoin de féérie. C'est un spectacle un peu onirique", précise Alban de Goulaine, le directeur de Chauvet 2. "Il y a différents niveaux de lecture, pour les enfants ou les personnes plus âgées. Et puis 20% de nos visiteurs sont étrangers, donc il fallait quelque chose qui parle à tout le monde".

L'exposition est accessible avec un billet d'entrée pour la grotte. Les séances débutent toutes les 15 minutes.

"Animal, de la préhistoire au street art" - Grotte Chauvet 2 - jusqu'au 31 décembre 2022 - 4941 Route de Bourg Saint Andéol - 07150 Vallon Pont d'Arc - Renseignements : 04 75 94 39 40