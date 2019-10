Marie-Antoinette, la reine pop qui a traversé le temps, objet d'une exposition à Paris

De nos jours, certaines rêvent toujours de lui ressembler, même le temps d'un bal au château de Versailles (Yvelines). De près ou de loin, elle a toujours inspiré la mode. La moindre de ses reliques s'envole à prix d'or dans les ventes publiques. Même si on lui a coupé la tête, Marie-Antoinette reste une héroïne qui a traversé le temps. Bien avant la Révolution française, Marie-Antoinette est déjà une reine moderne qui ne veut plus vivre à Versailles.

Une reine en marge de la Cour

Au petit Trianon, elle s'habille presque comme une femme normale. Elle n'accueille que ses proches et ses enfants. "Au sein d'une partie de la famille royale, il y a une véritable entreprise de détestation à l'égard de Marie-Antoinette. Le fait qu'elle souhaite être une simple particulière et qu'elle souhaite vivre sa vie de femme, c'est une source inépuisable d'incompréhension et donc de fantasmes", explique Cécile Berly, historienne spécialisée du XVIIIe siècle.

L'exposition Marie-Antoinette, métamorphoses d'une image du 16 octobre 2019 au 26 janvier 2020 à la Conciergerie (Paris).

