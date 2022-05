Cuba : un hôtel de luxe historique dévasté par une explosion à La Havane

J. Vitaline, C. Krouskopff

Le bilan de l’explosion dans un hôtel de La Havane à Cuba, vendredi 6 mai, s’est encore alourdi, faisant au moins 22 morts et plus de 50 blessés. Les quatre premiers étages de l’hôte de luxe historique Saratoga ont été soufflés.

Vendredi 6 mai, vers 11 h du matin, un hôtel de luxe historique Saratoga et ses deux restaurants, en plein centre de la capitale cubaine, ont été dévastés par une puissante déflagration. La façade de l’hôtel a été soufflée sur plusieurs étages, les chambres éventrées, les plafonds écroulés. Un épais nuage de fumée s’échappe du bâtiment sous les yeux des habitants paniqués.

Une fuite de gaz provoquée par un camion-citerne

L’hôtel est en travaux depuis deux ans, il n’abritait aucun client, mais des ouvriers et des employés. Certaines victimes sont transportées dans un hôpital voisin, leurs proches redoutent le pire. L’explosion a fait au moins 22 morts, et plus de 50 blessés. Selon la présidence cubaine, c’est une fuite de gaz, provoquée par un camion-citerne, qui aurait déclenché la catastrophe. Avec précaution, les pompiers ont extrait l’engin des débris, vendredi en fin d’après-midi.