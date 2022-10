Louis XV, un monarque aux multiples passions à découvrir au château de Versailles

La dernière exposition consacrée à Louis XV remonte à 1974, à la Monnaie de Paris. Celle proposée au château de Versailles jusqu’au 19 février 2023 fait donc évènement en cette année où l’on fête le tricentenaire de son sacre. Pour l’occasion, 400 œuvres et objets ont été rassemblés pour illustrer la vie du monarque, ses passions, sa vie amoureuse. De quoi dessiner un autre portrait, celui d’un homme avide de liberté et à la pensée plus complexe qu'il n'y paraît. L'affiche de l'exposition.. (DR)

Un très jeune roi

Fils du duc de Bourgogne et de Marie-Adélaïde de Savoie, Louis XV est né en 1710 à Versailles. Son arrière-grand-père n’est autre que Louis XIV, le Roi Soleil, qui sur son lit de mort s’adressa à son petit-fils, alors âgé de cinq ans : "Vous allez être un grand roi". C’était en septembre 1715. Sept ans, plus tard, le 25 octobre 1722, Louis XV est sacré Roi de France à Versailles. Entretemps, l’enfant a été confié à son grand-oncle, le duc d’Orléans, régent du royaume. Mais ce n'est qu'en 1743 que le roi gouverne seul, à la mort du cardinal Fleury.

Ses cinquante années de règne sont marquées par différentes périodes. D’abord aimé de son peuple, il en est ensuite haï au point d'être considéré par les historiens du XIXe siècle et XXe siècle comme un piètre monarque aux mœurs dissolues. Mais son règne est aujourd’hui réhabilité et observé avec davantage de bienveillance.

Un monarque passionné

Intitulée Louis XV, Passions d’un Roi, l’exposition, articulée en trois étapes, révèle son goût pour les sciences, la botanique, la zoologie, les arts sous toutes leurs formes. C’est sous son règne que se développe le style “rocaille”, surchargé d'ornements représentant des éléments de la nature (coquillages, rochers, grottes, feuillages...) dans des formes en arabesque. Ce style s’est répandu vers le milieu du XVIIIe siècle dans toute l'Europe centrale et occidentale. Il est plus connu sous le surnom de “Rococo” que lui donnèrent les Italiens.

Commode Louis XV, Caffieri Jacques (1678-1755), Gaudreaus Robert-Antoine (vers 1682-1746), 1739, Royaume-Uni, Londres, Wallace Collection (Wallace Collection, London, UK / Bridgeman Images)

Deux objets, exposés à Versailles, caractérisent cette période : la Commode de la chambre de Louis XV (prêtée par la Wallas Collection de Londres) et la pendule de Passement. Réalisée selon le dessin choisi par le roi, cette horloge affiche les jours, le quantième, le mois et le millésime de l’année jusqu’en 9999 en tenant compte des années bissextiles.

Les amours de Louis XV

L’autre volet de cette exposition qui passionnera certainement les visiteurs, est celui des amours du Roi. Louis XV a eu de nombreuses favorites dont les plus célèbres furent la marquise de Pompadour et la comtesse Jeanne Du Barry. La première fut détestée à la fois par la noblesse (elle n’en était pas issue) et par le peuple qui la qualifia de "putain du roi". On lui reprochait de l’influencer dans ses choix politiques et d’être capricieuse. A l’occasion de l’exposition, l’appartement de la Marquise de Pompadour est ouvert à la visite. C’est également le cas de la chambre de la seconde et dernière favorite de Louis XV, la Du Barry, qui fut la seule à être logée à Versailles, dans le cabinet du Roi.

Portrait de madame Du Barry François-Hubert Drouais (1727-1775), 1774, Versailles, chambre de commerce et d’industrie des Yvelines (CCI PIDF / Côme Sittler)

Leur relation est d'ailleurs au centre du prochain film de la réalisatrice Maïwenn. Pour son sixième long-métrage, elle s'intéresse à l'ascension de la jeune comtesse qu'elle va aussi incarner à l'écran. C'est Johnny Depp qui se glissera dans la peau de Louis XV. Louis Garrel, Pierre Richard, Noémie Lvovsky, Benjamin Lavernhe, Pascal Greggory et Melvil Poupaud sont aussi au castiing de ce film dont le tournage a commencé en août dernier à Versailles et dans divers châteaux franciliens. Sa sortie est prévu en 2023.

Exposition Louis XV, Passions d'un Roi - au château de Versailles jusqu'au 19 février 2023 - tous les jours sauf le lundi - Horaires : 9h – 18h30 - Tarifs : 19,50 €