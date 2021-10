A Versailles, l'exposition "Les Animaux du Roi" fait revivre la mythique ménagerie du Roi Soleil

Chiens, chats, chevaux mais aussi tigres, gazelles, singes ou éléphants peuplaient Versailles sous l'Ancien Régime: ils sont au coeur depuis mardi 12 octobre 2021 d'une exposition inédite dans le célèbre château. Intitulée Les Animaux du Roi, elle met à l'honneur pour la première fois la mythique ménagerie de Versailles, construite à partir de 1663 sous le règne de Louis XIV.

Un zoo extraordinaire

A l'époque du Roi-Soleil, les animaux exotiques y servaient d'attraction mais faisaient aussi l'objet d'études scientifiques, artistiques et philosophiques, une histoire retracée à travers 300 peintures, tapisseries, sculptures, objets familiers et animaux naturalisés, films, podcast ainsi qu'un parcours énigmatique dédié aux enfants et semé d'animaux fabuleux comme des dragons ou des chimères.

Vue générale d'une des salles de l'exposition "Les Animaux du Roi" à Versailles. (DIDIER SAULNIER - CHATEAU DE VERSAILLES)

L'exposition retrace l'histoire de ce zoo extraordinaire, fourmillant de pélicans, poules sultanes, autruches, perroquets et panthères, souvent offerts en cadeau aux rois de France, ainsi que la vision historique et culturelle qu'en avaient les contemporains privilégiés de l'époque.

Un volatile peint par le Flamand Nicasius Bernaerts (1620-1678) exposé dans le cadre de l'exposition "Les Animaux du Roi" à Versailles en 2021. (CHATEAU DE VERSAILLES - DROITS RESERVES)

Des animaux portraiturés à l'égal des personnalités de la Cour

"Dès sa création, expliquent les commissaires de l'exposition, le château de Versailles a favorisé le développement d'un nouveau rapport au monde animal. À la Cour s'est même développée une farouche résistance à la théorie cartésienne des animaux-machines : dans le palais des rois de France, on n'a jamais douté que les animaux avaient une âme".



"Les meilleurs peintres du roi, Bernaerts, Boel, Le Brun, Desportes ou encore Oudry, leur ont donné leurs lettres de noblesse en les portraiturant à l'égal des personnalités de la Cour", soulignent-ils.

Le chat favori de Louis XV baptisé "Le Général", immortalisé par le peintre français Jean-Baptiste Oudry (1686-1755). (CHATEAU DE VERSAILLES - DROITS RESERVES)

Louis XIV affectionnait les carpes, Louis XV aimait les chats

À Versailles, "les deux dimensions se superposent, l'animal représenté et la bête véritable, vivante, qui habite la ménagerie, les appartements, les bois et les bassins, fournissant la matière d'innombrables anecdotes", ajoutent-ils.



Parmi elles: la tendresse de Louis XIV pour les carpes, celle de Louis XV pour les chats et en particulier pour celui baptisé "le général", dont le peintre Jean-Baptiste Oudry a réalisé le portrait.



On découvre également l'histoire des deux éléphantes de Versailles, dont celle de l'éléphante offerte à Louis XIV par le roi du Portugal, dont le squelette est présenté à l'exposition.

L'histoire de l'éléphante naturalisée de Louis XV est contée dans l'exposition "Les Animaux du roi" au château de Versailles. (DIDIER SAULNIER - CHATEAU DE VERSAILLES)

Chiens, chevaux et petits singes