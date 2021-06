Vercingétorix portait-il la moustache ? Réponse dans la nouvelle exposition du musée de Gergovie en Auvergne

Si le personnage de Vercingétorix évoque pour vous un lointain souvenir de vos cours de collège, rassurez-vous, le musée de la bataille de Gergovie dans le Puy-de-Dôme est là pour donner quelques pistes sur la personnalité et l'apparence du plus célèbre des Gaulois. La nouvelle exposition intitulée, Vercingétorix : un héros, cent visages ? est accessible à tous jusqu'au 2 janvier 2022. L'occasion pour passionnés ou novices de réviser les classiques. "Mes souvenirs d'école sont un peu lointains, évidemment je sais qu'on a gagné, mais les détails sur les fouilles, je ne connaissais pas", confie une visiteuse.

Avec ou sans moustache ?

L'exposition Vercingétorix : un héros, cent visages ?, du musée auvergnat propose de plonger dans les différentes représentations de la figure du tombeur des romains. Mais attention, le chef arverne est loin de dévoiler son véritable visage et le récit de César lors du siège de Gergovie ne comporte aucune description physique de Vercingétorix. "On souhaite que lorsque les gens sortent, ils aient une idée un peu plus précise de ce à quoi pouvait ressembler Vercingétorix sans avoir de certitudes", prévient Arnaud Pocris, commissaire de l'exposition.

Représentation picturale de Vercingétorix (France 3 Auvergne)

Le parcours du musée de Gergovie déconstruit une légende fantasmée au cours des siècles : "On pourrait imaginer que l'on va donner dans cette exposition la vraie image de Vercingétorix mais en fait pas du tout, car il y a autant d'images de Vercingétorix que de visiteurs", tempère encore Arnaud Pocris, commissaire de l'exposition. Aujourd’hui encore, nul ne peut se targuer de connaître l’aspect véritable de Vercingétorix. Et l'on apprend que le légendaire chef gaulois ne portait sans doute pas de moustache ! Un mythe qui s'effondre, sauvé de justesse par un maigre lot de consolation sous la forme d'une lourde armure. "On sait que les Gaulois ont inventé la cotte de mailles", nous rassure avec certitude l'expert.

La légende d'une bataille

C'est sur le plateau de Gergovie, terre auvergnate où est né Vercingétorix, que le grand chef de guerre gaulois repoussa en 52 av. J.-C. Jules César et les légions romaines. Les visiteurs du site archéologique viennent prendre un petit cours d'Histoire : "Il faut souligner que c'est la seule victoire gauloise en Gaule, et ça a eu lieu ici", rappelle avec ferveur la guide. À l'intérieur du musée, le parcours met en lumière les habitudes de vie du peuple arverne (sans doute la terre ancestrale de l'Auvergne). Grâce à des animations audiovisuelles, des armes d’époque, mais aussi des maquettes et des objets trouvés lors de fouilles archéologiques, la visite raconte toute l'histoire d'un plateau. De la bataille de Gergovie à la civilisation des Oppida, durant laquelle Gergovie était la capitale des Arvernes, le musée s'inscrit comme "un point de départ pour vivre une expérience des sites gaulois de la région", souligne Frédéric Nansel, le directeur de l'établissement.

"Vercingétorix : un héros, cent visages ?" au Musée archéologique de la bataille de Gergovie, Plateau de Gergovie, 63670 La Roche-Blanche.

Du 19 juin 2021 au 2 janvier 2022. Ouvert pendant les vacances d'été tous les jours, de 11h à 19h et hors vacances scolaires mercredi, samedi et dimanche, de 13h à 18h.