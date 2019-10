Une première en France : un musée virtuel pour tout savoir sur les origines de la vie

Un professeur de l'Université de Poitiers a mis au point le premier musée virtuel scientifique de France pour comprendre les origines de la vie.

C'est une première en France. Le professeur de géosciences Abderrazak El Albani et son équipe de l'Université de Poitiers ont créé le premier musée virtuel pour tout savoir sur les origines de la vie et les découvertes les plus récentes sur le sujet. Après des recherches au Gabon, le scientifique a notamment découvert que la vie multicellulaire était apparue il y a plus de deux milliards d'années.

Une expérience inédite et totalement interactive pour comprendre notre Histoire. Un parcours qui se compose, comme pour un musée classique, de différentes salles. On visite notamment la salle des fossiles ou la salle de l'évolution. Un musée gratuit et en libre accès à découvrir dès à présent sur le site Aux origines de la vie.

Un lieu de culture mais également un outil pédagogique indispensable et surtout ouvert à tous. "L'objectif, c'est de vulgariser et de rendre l'information disponible à tout le monde. C'est le moyen le plus pratique et judicieux pour pouvoir toucher un grand public" selon le professeur El Albani. Une traduction du site en anglais et en russe est prévue. Prochaine étape, pouvoir visiter le musée en 3D, grâce à un casque virtuel.