Une campagne de fouilles estivale est menée à Gergovie, sur le site où est née la légende de Vercingétorix

Sous la chaleur estivale, les archéologues travaillent sans relâche sur une infime partie du site. Le secteur du quartier des artisans n'a toujours pas révélé tous ses secrets, après plusieurs campagnes de fouilles, la dernière datant tout de même de 1949. Le public peut assister aux recherches grâce aux visites guidées du musée de Gergovie jusqu'au 31 juillet.

France 3 Auvergne O. Martinet / J. Boscq / L. Aubisse

"En général, on ne va pas quelque part sans savoir qu'il y aura des choses à trouver explique Claire Brossard, ingénieure d'étude en archéologie à la Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand. On fait des études en amont, on étudie des cartes et des photos". Depuis la dernière campagne de fouilles en 1949, les techniques ont beaucoup évolué. Les équipes mobilisées cet été sont persuadées que cette campagne sera utile. "La documentation établie à l'époque ne répond pas aux standards actuels. On revient ici pour pouvoir réinterpréter ces vestiges et voir si les niveaux les plus anciens ont bien été fouillés ou pas" précise Yann Deberge, spécialiste de l'âge de fer et co-responsable de la fouille.

Gergovie et la légende de Vercingétorix

Les objets du quotidien et autres vestiges découverts lors de cette campagne, qui va se poursuivre jusqu'au début du mois d'août, devraient bientôt trouver leur place dans les collections du musée de Gergovie.

Seuls 1 à 2% du site ont été explorés, ce qui correspond environ à la taille de deux terrains de football. Le plateau de Gergovie reste au centre de toutes les attentions. Car c'est ici que Vercingétorix a construit sa légende, en battant les troupes de Jules César en 52 av JC. Une victoire de courte durée pour le chef Gaulois. Il sera défait quelques mois plus tard par les troupes romaines et fait prisonnier à Alésia au terme d'un siège qui dura plusieurs mois.

Musée archéologique de la bataille de Gergovie - Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche - ouvert tous les jours de 11h à 19h pendant les vacances d'été - Tél : 04 73 60 16 93