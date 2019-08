Un fossile de manchot géant découvert en Nouvelle-Zélande

Cet oiseau marin géant faisait 1,6 m de haut et pesait 80 kg, ce qui le rendait plus grand de 40 cm et quatre fois plus lourd que l’actuel manchot Empereur.

Des chercheurs du Canterbury Museum, Vanesa De Pietri (g), Paul Scofield (c) et Gerald Mayr (d) étudient des restes fossilisés de "crossvallia waiparensis", une espèce de pingouin qui a vécu au large de la côte néozélandaise à l'époque paléocène, il y a 66-56 millions d'années, le 14 août 2019. (JOHANNES VAN KAN / CANTERBURY MUSEUM / AFP)