Louxor : découverte de trente sarcophages en bois peint de plus de 3 000 ans en excellent état

Les sarcophages découverts à Assasif, dans la Vallée des rois, dévoilés samedi 19 octobre, devraient appartenir à une famille de prêtres.

Trente sarcophages en bois peint de plus de 3.000 ans et en excellent état, dans la Vallée des rois, près de Louxor, dans le sud de l'Egypte : "C'est la première découverte à Assasif par (une équipe égyptienne) d'archéologues, conservateurs et travailleurs", a dit le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités Mostafa Waziri lors d'une conférence de presse à Louxor.

Une importante famille de prêtres

Les sarcophages ont été découverts la semaine dernière à Assasif, une nécropole sur la rive occidentale du Nil, et des photos ont fuité avant même l'annonce officielle, qui a été faite samedi 19 octobre devant le temple de la reine Hatchepsout. Les trente pièces en bois peint - qui ont servi de cercueils pour des hommes, des femmes et des enfants - ont été trouvées à un mètre sous terre, empilées les unes sur les autres en deux rangées. Ces sarcophages appartiendraient à une importante famille de prêtres.

L'un des sarcophages découverts la semaine dernière à Assasif, près de Louxor, dans la Vallée des rois, et montré ce samedi 19 octobre. (KHALED DESOUKI / AFP)

Mostafa Waziri a souligné que les fouilles réalisées par les Occidentaux au 19e siècle s'étaient concentrées sur les tombes de rois, tandis que les récentes fouilles égyptiennes ont révélé une "cachette des prêtres". Les trente objets retrouvés datent de la 22e dynastie, fondée il y a plus de 3.000 ans, au 10e siècle avant J.C.

Etat excellent, couleurs distinctes et hiéroglyphes

Sur un fond jaune, on distingue des touches de couleur rouge ou verte, ainsi que des traits noirs. Des hiéroglyphes, diverses divinités égyptiennes, des oiseaux, des serpents ou encore des fleurs de lotus, y sont aussi représentés. "Nous avons juste effectué quelques retouches de première nécessité sur ces cercueils en très bon état. Ils sont considérés comme en bon état car il n'y avait pas d'implantation" humaine sur le site, a dit à l'AFP Salah Abdel-Galial, un restaurateur local du ministère des Antiquités, en montrant l'une des pièces.

Les sarcophages découverts à Assasif, près de Louxor, dans la Vallée des rois, dévoilés le 19 octobre 2019. (KHALED DESOUKI / AFP)

Selon le ministre des Antiquités Khaled El-Enany, les découvertes importantes, comme celle présentée samedi, avaient ralenti après la révolte populaire de 2011 qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir. Depuis plusieurs années, les autorités égyptiennes annoncent régulièrement des découvertes archéologiques, dans le but entre autres de relancer le tourisme, mis à mal par l'instabilité politique et les attentats dans le pays depuis la révolution de 2011.