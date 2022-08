"L’horizon de Khéops" : un époustouflant voyage en réalité virtuelle au cœur de la pyramide du pharaon d’Egypte antique

Avant d’entrer dans l’exposition L’horizon de Khéops présentée par l'Institut du monde arabe jusqu’au 2 octobre 2022, il faut se débarrasser de tout objet encombrant. Sacs, pulls et autres babioles sont rangés au placard afin d’avoir les mains libres pour cette déambulation presque aussi vraie que nature au cœur de l’une des sept merveilles du monde, la pyramide de Khéops.

Un look futuriste

Première mission, enregistrer son avatar. Il se présente sous la forme d'un grand bonhomme constitué de milliers de pixels bleus. Certains s'enthousiasment lors du choix de leur pseudonyme : le dénommé "Flamme" côtoie sans vergogne une plus classique "Isabelle". Les visiteurs enfilent des sacs à dos noirs connectés. Look futuriste garanti. "On dirait un chasseur de fantômes", s’exclame un jeune garçon aux cheveux longs, fin prêt à débuter l’expérience.

Il se pare de son proéminent casque de réalité virtuelle et sa vision se floute. Lorsque son père - dépourvu d'équipement et non repérable par l'appareil de son fils - tente de prendre une photo de lui, l'enfant ne sait même plus où regarder. "Je ne te vois plus", hurle-t-il. Logique, le casque l’a déjà propulsé dans une autre dimension. "Devant vous, vous devriez voir un ciel étoilé", indique l’un des organisateurs. Des cimes noires entourées d’un ciel aux teintes violacées se révèlent alors à 360°.

Les consignes de sécurité s’enclenchent dans un mini haut-parleur intégré au casque : lorsque le visiteur se rapproche d’un mur, une grille rouge apparaît pour l’inciter à faire demi-tour. Il lui faut suivre les lignes bleues qui s'affichent sur le sol du désert égyptien. Dès les premiers pas, le calme se fait et les autres participants se transforment immédiatement en silencieux avatars. Rapidement, l'immense pyramide se découvre sous les rayons d’un joli coucher de soleil.

Mona, guide virtuelle dynamique, fait embarquer les visiteurs sur une plateforme volante. Méfiance pour les personnes sujettes au vertige. (Excurio by Emissive)

Vertige

Mona, une guide virtuelle dynamique, accueille les visiteurs et lance le début de l’ascension de la pyramide à bord d’une plateforme volante. Méfiance pour les sensibles de l’oreille interne : le sol s’éloigne petit à petit jusqu’à atteindre l’entrée de l’édifice - une percée creusée au IXe siècle - à 16 mètres de hauteur. Difficile de se concentrer sur les premières informations données par la jeune femme tant les images et les sensations sont impressionnantes.

À l’intérieur de la construction, les cavités sont étroites et demandent parfois de se baisser voire de se mettre accroupi pour passer d’une pièce à l’autre. Plusieurs explications ponctuent la visite : la méthode d’acheminement des blocs de rocaille, la chambre de Khéops contenant son sarcophage et la structure surplombant son entrée. Mais au beau milieu de l’un des discours dispensés par la guide, le courant se coupe et une mystérieuse chatte - incarnation de Bastet, la déesse du foyer - apparaît dans un halo lumineux.

Grâce à elle, le visiteur explore des sites habituellement interdits au public comme la chambre de la reine. Portail entre le présent et le passé, le félin entraîne les participants au sommet de la pyramide pour une vue panoramique époustouflante du Caire et du plateau de Gizeh. Quelques minutes plus tard, ils voguent à bord d’une barque sur le Nil en direction des funérailles de Khéops ayant eu lieu 4 500 ans plus tôt.

A bord d'une barque, les visiteurs se rendent aux funérailles de Khéops, 4500 ans avant nos jours. (Excurio by Emissive)

Des connaissances scientifiques

Embaumement, momification… Chaque détail a été minutieusement pensé par la société française Emissive à l’origine de l’exposition. Elle a d’ailleurs collaboré avec Peter Der Manuelian, égyptologue, archéologue et épigraphe spécialisé dans l’étude de l’architecture mortuaire. Le chercheur les a guidés dans la reconstitution historique des édifices et rituels, comme lors des funérailles du pharaon Khéops où le visiteur est témoin de l’ensemble de l’office.

Au total, trois ans de recherche et de développement ont été nécessaires pour créer ce parcours sur plus de 500 mètres carrés. C’est la deuxième fois que la société est accueillie par l'Institut du monde arabe, puisqu’en 2017 elle y avait présenté The Enemy réalisé par le photojournaliste Karim Ben Khelifa. Les personnes y étaient confrontées à trois conflits armés - israëlo-palestinien, République du Congo, Salvador - en réalité virtuelle.

Les visiteurs parés de sac à dos et casques connectés déambulent dans une immense salle. Ils découvrent en réalité virtuelle les entrailles de la pyramide de Khéops. (Camille Bigot)

Au bout de 45 minutes, la visite s’achève. Il est l'heure de rendre son matériel. Les visiteurs découvrent avec surprise que leur ébouriffante balade dans le ventre de la pyramide s’est en réalité déroulée dans une immense salle aux murs bariolés. Il y a quelque chose de comique à voir les autres encore happés par la magie des images de synthèse. Le garçonnet rencontré au début de l’exposition passe en trombe, son casque à la main, le souffle court. Il a arrêté prématurément sa visite : pour lui, il avait "vraiment trop de sensations”.

L'affiche de l'exposition "L'horizon de Khéops" à l'Institut du monde arabe jusqu'au 2 octobre 2022. (Excurio by Emissive)

"L'horizon de Khéops", Institut du monde arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. Du mardi au vendredi de 10h à 18h et les samedis, dimanche et jours fériés de 10h à 19h. Jusqu'au 2 octobre 2022. De 24 à 29 euros.