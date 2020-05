Le sculpteur égyptien Adam Henein, qui avait participé à la restauration du grand Sphinx de Guizeh, est mort à 91 ans

Spécialiste du travail du granite, ce sculpteur égyptien qui a longtemps vécu à Paris avait reçu de nombreuses distinctions, dont le Prix du mérite national pour les arts en 1998.

Le célèbre sculpteur égyptien Adam Henein, qui a participé à la restauration du grand sphinx de Guizeh, est mort vendredi à l'âge de 91 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé le ministère de la Culture.



"La scène des arts visuels égyptienne perd un génie, un symbole", a déclaré la ministre de la Culture égyptienne Ines Abdel-Dayem.



Né en 1929 au Caire au sein d'une famille d'orfèvres et de bijoutiers, Adam Henein a très tôt développé un attrait pour la sculpture, modelant à l'âge de huit ans son premier portrait en argile du roi Ramsès II, pharaon de la XIXe dynastie (1301-1236 avant J.-C.). "Mon père exposait mon travail dans une vitrine de son atelier et beaucoup lui en chantaient les louanges", avait déclaré l'artiste, selon un document de la bibliothèque d'Alexandrie datant de 2019.

Adam Henein avait vécu une vingtaine d'années à Paris

Diplômé de l'école des Beaux-Arts du Caire en 1953, il part à Munich en Allemagne afin de compléter sa formation. Il vit ensuite à Paris pendant plus de 20 ans avant de rentrer en Egypte.



Dans les années 1990, il participe au projet de restauration de grand sphinx sur le plateau de Guizeh, à côté des célèbres pyramides éponymes. Dans les environs, il a transformé sa maison en musée où désormais sont exposées une grande variété de sculptures et peintures.



En 1996, il fonde le Symposium international de la sculpture d'Assouan, qui réunit des artistes du monde entier pour travailler le granite. Pour son oeuvre, exposée en Egypte mais aussi en Europe et ailleurs dans le monde, il a reçu de nombreuses distinctions, dont le Prix du mérite national pour les arts en 1998 et le Prix Moubarak en 2014.