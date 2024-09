Le corps du poète Joachim du Bellay, mort en 1560, a-t-il été identifié dans un cercueil de la cathédrale Notre-Dame de Paris ?

Les fouilles archéologiques conduites à Notre-Dame ont permis de découvrir une sépulture qui pourrait être celle du poète Joachim du Bellay, dont on sait qu'il a été inhumé dans la cathédrale sans connaître l'emplacement exact, ont indiqué des chercheurs de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) lors d'une conférence de presse mardi 17 septembre 2024.

Lors des fouilles menées à l'occasion du chantier de reconstruction de Notre-Dame, les archéologues de l'Inrap ont notamment trouvé en 2022 deux sarcophages en plomb anthropomorphes à la croisée du transept.

Le sarcophage en plomb de l'inconnu

L'un des deux sarcophages, qui portait une épitaphe, a été rapidement identifié comme étant celui du chanoine Antoine de La Porte (1627-1710). Mais l'identité du second individu, un homme âgé d'une trentaine d'années, restait mystérieuse.

Les analyses effectuées à l'institut médico-légal du CHU de Toulouse ont permis d'en savoir plus sur cet inconnu : la déformation de son os coxal [os plat et pair qui forme le bassin avec le sacrum et le coccyx] indique qu'il montait à cheval, son crâne scié et son sternum fracturé montrent qu'il a été autopsié avant d'être embaumé...

Un cavalier émérite atteint de tuberculose

Surtout, ses ossements portent les traces d'une pathologie extrêmement rare : une tuberculose osseuse cervicale ayant entraîné une méningite chronique. Un "portrait-robot" qui correspond à celui du célèbre poète de la Renaissance Joachim du Bellay.

"C'était un cavalier émérite, il est allé de Paris à Rome à cheval, ce qui n'est pas rien quand on a une tuberculose comme lui. Il a d'ailleurs failli en mourir", a détaillé Éric Crubézy, médecin et archéologue. Né en Anjou, le cofondateur de la Pléiade, un groupe de poètes, mais aussi un mouvement littéraire, est mort à Paris dans la nuit du 1er au 2 janvier 1560 à l'âge de 37 ans dans le cloître de Notre-Dame.

Le doute persiste

La famille de l'auteur du recueil de sonnets Les Regrets et du manifeste Défense et illustration de la langue française, dont un oncle était cardinal, avait demandé qu'il y soit inhumé dans la chapelle Saint-Crépin. Mais en 1758, lors de travaux, sa tombe n'y avait pas été retrouvée.

"Il reste des doutes", a cependant tempéré Christophe Besnier, l'un des responsables des fouilles à Notre-Dame, citant notamment "l'analyse des isotopes" qui "montre qu'on est face à une personne qui a vécu en région parisienne ou dans la région Rhône-Alpes jusqu'à ses 10 ans".

Le cercueil plombé découvert à Notre-Dame de Paris en mars 2022 serait peut-être celui du poète Joachim du Bellay. (DENIS GLIKSMAN / INRAP)

Les équipes de l'Inrap travaillent depuis cinq ans à ce programme de fouilles archéologiques à l'intérieur et à l'extérieur de la cathédrale. Une cinquantaine de spécialistes ont œuvré lors de 14 opérations. Les découvertes qui en découlent renouvellent considérablement les connaissances sur Notre-Dame et sur l'histoire de la cité.