L'empire Hittite a-t-il disparu à cause du changement climatique ?

Le changement climatique peut-il entraîner la chute d'une société humaine ? Une étude publiée cette semaine dans la revue Nature remet cette question, déjà évoquée pour la fin des empires romain ou maya, au goût du jour. Avec cette fois-ci l'exemple de l'empire Hittite, qui régnait sur l'Anatolie, à cheval sur la Turquie et Syrie actuelles, il y a 3 000 ans.



Le changement fut brutal : sur trois années, de -1198 à -1196 avant J.-C. Les scientifiques ont pu identifier ces trois années précisément, à l'intérieur de tronc de genévriers, récupérés sur un site archéologique. "Ils utilisent l'étude des espacements entre les cernes d'arbres, appelée la dendrochronologie, Emmanuel Garnier, directeur de recherche au CNRS à Besançon. Et là ils repèrent un refroidissement et très sec". "Ils essaient de croiser ce signal climatique avec les données dont ils disposent en matière archéologique voire textuelle", explique le scientifique. Grosso modo, pendant cette période qui est très très sèche, on assiste à une réduction du volume des récoltes, des difficultés internes de ravitaillement, etc... "

Divers facteurs

Il faut ajouter qu'à cette époque, l'empire Hittite, qui domine la région depuis plus de 400 ans fait déjà face à plusieurs périls : des tensions politiques internes, la pression militaire de peuples arrivant par la mer. Autant de facteurs fragilisants soulignés par Alain Gioda, historien du climat. "Il y a un aspect révolution, il y a un aspect envahissement, il y a un aspect sécheresse, cite-t-il. Et on peut penser qu'économiquement, c'est une société tellement sophistiquée, ajoute-t-il, qu'il ne suffisait de pas grand chose pour que les fontaines s'arrêtent, que la garde du palais ne soit plus assurée et donc finalement le puzzle peut s'effondrer."



Le puzzle Hittite s'effondre justement quelques années après ce signal climatique repéré par les chercheurs qui se gardent pourtant bien d’en faire l'élément central de cette disparition. "Il est quand même bien difficile de démontrer par A + B que le climat joue un rôle essentiel dans l'effondrement d'une entité politique. C'est un peu le syndrome de qui de la poule et de l'œuf est apparu le premier", souligne Emmanuel Garnier. Un débat d’autant plus difficile à trancher quand il s'agit de se prononcer sur des périodes aussi anciennes que ce monde méditerranéen de la fin de l’âge du bronze.