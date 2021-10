Israël : l'épée d'un Croisé vieille de 900 ans découverte par un plongeur

La lame fait un mètre de long, la poignée 30 centimètres. Une épée découverte dans la mer près des côtes israéliennes pourrait dater de 900 ans et avoir appartenu à un chevalier de la confrérie des croisés, croit savoir l'Autorité israélienne des antiquités (AIA) dans un communiqué publié mardi 19 octobre.

Un plongeur israélien a découvert l'objet samedi à Césarée (nord-ouest), elle était entièrement couverte de coraux et de coquillages, mais "en parfait état". Cette épée est "une rare et magnifique découverte qui selon toute évidence appartenait à un chevalier croisé. (...) C'est fascinant de voir un tel objet, qui nous ramène 900 ans dans le temps, à une autre époque avec des chevaliers, des armures et des épées."

A 3.2-foot-long crusader sword, believed to be around 900 years old, was recovered from the Mediterranean seabed https://t.co/trlFTkBRLp pic.twitter.com/q1ISi5MUey