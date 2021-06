"Il reste certainement quelques dizaines de milliers d'espèces de dinosaures à trouver", estime un paléontologue

"Il reste certainement quelques dizaines de milliers d'espèces de dinosaures à trouver", explique sur franceinfo Jean Le Loeuff, paléontologue, directeur et conservateur du musée des dinosaures Dinosauria, à Espéraza dans l’Aude, après l'identification en Australie ce mardi 8 juin d'une nouvelle espèce de dinosaure, Australotitan cooperensis, long de plus de trente mètres et haut de plus de six mètres.

Ce dinosaure appartiendrait au groupe des titanosaures, pouvez-vous nous en dire davantage ?

Les titanosaures, c'est une grande famille un peu fourre-tout de grands dinosaures herbivores de la dernière partie de l'ère secondaire. Ce sont des animaux quadrupèdes, avec un long cou et une longue queue. Comme le diplodocus, même s’il ne fait pas partie de la famille des titanosaures.

Le plus gros dinosaure identifié l'a été en 2017, en Argentine. Peut-on penser qu'il en existait d'encore plus gros ?

Il faut savoir que ce sont des animaux qui ne sont pas connus par des squelettes complets. On connait quelques vertèbres, des os, parfois le crâne mais rien d'absolument entier. Les estimations de longueur sont à prendre avec des pincettes parce qu'on ne connait pas les proportions de l'animal. Imaginez qu'il ait un cou relativement court, ou une queue courte, il ne fait plus 37 mètres mais seulement 25.

A-t-on a une idée du nombre d'espèces qu'il reste encore à découvrir ?

On décrit chaque année entre 35 et 40 nouvelles espèces de dinosaures. Actuellement, on en est à environ 1 200, 1 300 espèces décrites. Pour les optimistes, on a déjà décrit 20% des espèces, pour les pessimistes ou peut-être plus réalistes, on serait plutôt entre 2 et 5% d'espèces décrites. Donc il reste certainement quelques dizaines de milliers d'espèces de dinosaures à trouver.