Grèce : 120 sites archéologiques vont ouvrir gratuitement pour la pleine Lune

À l'occasion de la pleine Lune, dimanche 22 août, le ministère grec de la Culture a annoncé l'ouverture gratuite de quelque 120 sites archéologiques et musées du pays, en "espérant que la lumière de la Lune l'emportera sur l'ombre de la pandémie".



Les Grecs tout comme les touristes auront un libre accès à la quasi-totalité de la richesse historique et culturelle de la Grèce au clair de Lune, selon un communiqué du ministère. De Kassope dans l'Epire (nord-ouest) au palais des Grands maîtres sur l'île de Rhodes (sud-est), en passant par les sites archéologiques d'Olympie, de Mystras, de Corinthe, de Nemea, sur la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest) ou encore ceux de Delphes et de Thèbes (centre) jusqu'à la forteresse de Corfou (ouest)... Pour l'occasion, les ouvertures concernent tout le pays.

Des décors exceptionnels pour admirer la Lune

Le pays ensoleillé laissera la part belle à la Lune, pour permettre aux visiteurs d'admirer le phénomène naturel dans un cadre exceptionnel. Si le célèbre site de l'Acropole d'Athènes n'est pas sur la liste, le musée de l'Acropole sera ouvert gratuitement en journée samedi et dimanche, ainsi que son restaurant et sa terrasse jusqu'à minuit.



Concerts, représentations théâtrales, poésie, danse, expositions et observations des étoiles seront également proposées dans les musées archéologiques et les sites de Crète ou des îles paradisiaques, dans l'archipel des Cyclades, en mer Ionienne ou en mer Egée. "Les musées, sites et localités sont en charge du protocole sanitaire dans ce contexte pandémique", a déclaré à l'AFP Alexandra Aspioti de la Direction générale des Antiquités et du Patrimoine culturel de Grèce, service public sous la supervision du ministère de la Culture. "Certains lieux et animations seront soumis à un effectif réduit ou à une réservation préalable."



Après une saison 2020 contrariée par la pandémie de coronavirus, la Grèce se félicite d'avoir récupéré à ce stade de la saison 70% de la fréquentation touristique de 2019, selon Christos Staikouras, le ministre grec des Finances. Représentant plus de 20% du produit intérieur brut (PIB), le tourisme est un secteur crucial pour l'économie grecque. Le pays a également connu des incendies qui ont dévasté plus de 100.000 hectares, jusqu'aux portes d'Athènes, ces dernières semaines.