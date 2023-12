En images Cinq sublimes découvertes archéologiques en 2023

Une luxueuse demeure romaine trouvée aux abords du Colisée, une épée bavaroise intacte, des boucles d'oreilles en or serties de pierres semi-précieuses... En cette année 2023, le travail des archéologues a permis de mettre au jour des trésors qui, pour la plupart, témoignent d'époques fastueuses. Détours en Italie, en Allemagne, en Irak et en France.

1 Un majestueux taureau ailé retrouvé en Irak

Un lamassu, taureau ailé assyrien en albâtre, a été dévoilé en Irak lors d'une mission menée par un archéologue français. (ZAID AL-OBEIDI / AFP)

Il a plus de 2 700 ans. Il pèse 18 tonnes et mesure presque 4 mètres de largeur comme de hauteur. Ce taureau ailé assyrien, aussi appelé lamassu, a été découvert à l'emplacement de l'ancien village de Khorsabad, à 15 kilomètres au nord de l'actuelle Mossoul. "Je n'ai jamais fouillé quelque chose d'aussi gros de ma vie", s'est réjoui Pascal Butterlin à l'AFP, professeur à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et directeur de la mission archéologique menée cette année.

Cette créature semi-divine, taillée en albâtre gypseux, a un corps remarquablement bien conservé, comme en témoignent ses ailes et ses sabots. Sa tête humaine a en revanche été pillée dans les années 1990 puis découpée en morceaux. Certains ont été retrouvés par les douanes irakiennes puis sont aujourd'hui exposés au Musée national irakien de Bagdad.

Ce lamassu, qui à l'origine était placé à l'entrée des cités en guise de protection, n'est pas le seul à avoir été retrouvé. Plusieurs d'entre eux sont exposés, depuis 1846, au musée du Louvre, l'un des premiers musées à montrer des découvertes de vestiges assyriens.

2 Une luxueuse "domus" et sa mosaïque dévoilées à Rome

À Rome, au coeur du Parc archéologique du Colisée, des archéologues ont découvert une luxueuse domus de plus de 2000 ans. (Site officiel du ministère italien de la Culture)

Des coquillages, fragments de verre et morceaux de marbre composent cette mosaïque découverte en décembre au sein d'une luxueuse "domus" romaine (demeure construite par les riches Romains durant l'Antiquité). Cette réalisation "incomparable", d'après le ministère italien de la Culture, date de 2000 ans et représente trois grands navires chevauchant des vagues en direction d'une ville côtière. Cela suggère que son propriétaire, probablement un sénateur romain, a remporté plusieurs victoires guerrières.

Cette "domus" et sa mosaïque sont situées au cœur du Parc archéologique du Colisée. L'endroit se compose de plusieurs étages. Si certaines pièces ont été visitées, comme le salon d'été en forme de grotte, d'autres n'ont pas encore été fouillées. Les archéologues poursuivent ainsi leurs recherches en 2024. "Nous allons travailler de manière intense pour rendre ce lieu accessible au public le plus rapidement possible", notifie à l'AFP le Parc archéologique du Colisée.

3 Des sépultures et sarcophages fouillés à Saint-Denis

Fouilles archéologiques préventives à la basilique de Saint-Denis. (Inrap)

À l'occasion de la reconstruction de sa deuxième flèche, la basilique de Saint-Denis a accueilli cette année de nombreux archéologues. Des fouilles préventives ont été réalisées dans le but de consolider les fondations médiévales du site, construit sur l'emplacement d'un ancien cimetière.

Les archéologues ont alors fait de belles découvertes : 200 sépultures ont été déterrées au sein du cimetière mérovingien et carolingien, dont une soixantaine de sarcophages en plâtre. Composés pour certains de décors moulés, ils présentent des restes métalliques issus de vêtements, révélant des distinctions sociales et la présence d’une aristocratie.

Par ailleurs, ces fouilles préventives ont aussi révélé la trace de bâtiments antérieurs à la basilique, grâce au travail mené par l'Inrap, le département de la Seine-Saint-Denis et l’unité archéologique de la commune.

4 Une somptueuse épée déterrée en Bavière

Cette épée en bronze, dâtée de 3 000 ans, a été retrouvée dans une tombe à Nördlingen, une ville du sud de l'Allemagne. (ArchäologieBüro Dr. Woidich)

À Nördlingen, dans le sud de l'Allemagne, les archéologues de l'Office bavarois pour la conservation des monuments historiques ne s'attendaient pas à faire une telle découverte. Cette épée de bronze, de couleur émeraude, est datée de 3300 années. "Son état de conservation est exceptionnel. C'est extrêmement rare", a déclaré le conservateur Mathias Pfeil, de l'Office bavarois.

Cette épée a été découverte en juin dernier dans une tombe datée de la fin du XIVe siècle av. J.-C, au côté de vestiges humains. D'après le travail des archéologues, l'arme aurait servi au combat et ne serait pas une épée d'apparat comme peut le suggérer son excellent état. "Les épées de cette époque sont rares et proviennent soit de tumulus explorés au XIXe siècle, soit de sépultures isolées", précise les archéologues bavarois. Plusieurs d'entre elles sont exposées au musée du Land de Schleswig, au château de Gottorf dans le nord de l'Allemagne.

5 Des boucles d'oreilles byzantines découvertes en Allemagne

Une paire de boucles d'oreilles remarquablement bien conservée a été retrouvée par hasard, au détecteur de métaux, dans le nord de l'Allemagne. (ALSH 2023 Portail national du Schleswig-Holstein)

Un stagiaire d'une entreprise de détecteur de métaux est tombé sur un sacré magot en février dernier : un trésor riche de bijoux en or et de pièces d'argent perdu dans la région du Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne.

Broche dorée, bagues serties de pierres, disque en or perforé, pièces d'argent... Parmi ces artefacts vieux de 800 ans, ce sont des boucles d'oreilles et leurs pierres semi-précieuses qui retiennent l'attention au regard de leur état de conservation. Ces boucles d'oreilles, d'influence byzantine, ont été retrouvées sur le site archéologique d'Haithabu, l'un des anciens carrefours commerciaux des Vikings entre le VIIIe et le XIe siècle.