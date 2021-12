Pérou : découverte d'une momie exceptionnelle dans la région de Lima

Des archéologues péruviens ont découvert dans la banlieue de Lima une momie préincaïque, vieille d'entre 800 et 1 200 ans, attachée à l'aide de cordelettes, a indiqué à l'AFP un responsable de la fouille. Une découverte unique en son genre dans cette région.

La momie trouvée en position assise, le visage couvert avec ses mains, est vraisemblablement un homme âgé d'entre 18 et 22 ans, enterré entre 800 et 1200 après Jésus Christ. Elle a été découverte dans une chambre funéraire de forme conique à 1,40 mètre de profondeur sur le site archéologique de Cajamarquilla, à 24 km à l'est de Lima.

Une découverte unique

"Il s'agit d'une momie attachée à l'aide de cordelettes", a raconté à l'AFP l'archéologue Pieter Van Dalen, responsable du projet Cajamarquilla. "C'est une caractéristique particulière et unique" pour l'époque et le lieu, selon lui. La position dans laquelle on l'a trouvée indique que la personne inhumée n'était pas originaire de la région mais plutôt des hautes Andes, a expliqué l'archéologue au quotidien péruvien La Republica. Cela prouverait que Cajamarquilla, situé dans la zone côtière, était un site où les habitants des deux régions se rencontraient pour réaliser des transactions commerciales.

Le squelette d'un cochon d'Inde et celui d'un autre animal qui pourrait être un chien ont été mis à jour dans la même chambre funéraire, qui contenait également des restes de maïs et d'autres végétaux. Selon Pieter Van Dalen, Cajamarquilla était un important centre urbain, d'environ 10 000 à 20 000 habitants, construit vers l'an 200 avant Jésus Christ et qui est resté occupé jusqu'au 16e siècle de notre ère.