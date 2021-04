Corse : découverte d'une nécropole antique qui dévoile un passé méconnu de l'Île-Rousse

Située en Haute-Corse, à l'Île-Rousse, la nécropole mise au jour abritait une quarantaine de tombes datant du IIIe au VI siècle, et dont les corps ont été inhumés dans des amphores africaines provenant de Tunisie, a indiqué le 7 avril l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).

Une "découverte inattendue"

"Cette première fouille effectuée au cœur de la cité, fondée au milieu du XVIIIe siècle par Pasquale Paoli", a donné lieu à la "découverte, inattendue, d'une quarantaine de tombes" qui "renouvelle le passé antique de l'Île Rousse" et vient "confirmer l'occupation des lieux durant l'Antiquité", se félicite l'Inrap.



"Les textes historiques" connus jusqu'à présent ne faisaient "état que d'un modeste village de pêcheurs et de paysans jusqu'au XVIIIe siècle" et "les indices archéologiques d'occupations antérieures jusqu'alors découverts étaient rares et fragmentaires", précise encore l'institut dans un communiqué.

Vue aérienne de l'un des sites de fouilles archéologiques à l'Île-Rousse (PASCAL DRUELLE / INRAP) Après un premier diagnostic archéologique effectué au printemps 2019 qui a révélé "une dizaine de sépultures antiques", les archéologues de l'Inrap mènent depuis fin février des recherches sur deux secteurs d'environ 600 m2 au cœur de la ville. "Les amphores sont majoritaires sur le site" et "utilisées comme réceptacles aux défunts", note l'Inrap.



"Ces amphores sont majoritairement des productions africaines, lesquelles constituaient les importations prépondérantes en Corse entre le IVe et le VIIe siècle de notre ère, notamment pour contenir vin, huile d'olive et saumure en provenance de Carthage en Tunisie", précise encore l'Institut.

Un rite funéraire "généralement réservé aux enfants", appliqué à des adultes