À Reims, une souscription lancée pour restaurer les anges de René Lalique dans l’église Saint-Nicaise

Il porte le numéro 26 et rayonne de nouveau après plusieurs semaines de restauration cet été. L’un des trente anges ornant les verrières conçues par René Lalique pour l’église Saint-Nicaise du Chemin-Vert à Reims, construite en 1923-1924 et représentative des églises de la "Reconstruction" d'après guerre.

Une restauration complexe selon Dominique Potier, le secrétaire général de l’association des Amis de Saint-Nicaise : "On est sur des œuvres qui sont uniques réalisées par Lalique, avec des matériaux dont on a perdu la composition. Donc il a fallu procéder à des analyses de la composition de ce verre, et ensuite, le laboratoire de la DRAC a du envisager les techniques qui pourraient être employées, pour du collage, du comblement, bref, tous les éléments qui seraient à mettre en œuvre pour la reconstitution des verrières".

France 3 Champagne-Ardenne : S. Dumay / H. Smague / L. Klein

"Une part des anges"

Si l’association a pris en charge financièrement la restauration de ce premier ange, il en reste vingt-neuf à ressusciter, et cela coûte cher. Alors, fondations, entreprises, particuliers sont sollicités, les Amis de Saint-Nicaise lancent un appel aux dons pour mener ce vaste chantier afin de redonner tout son éclat à cette église inscrite aux monuments historiques et située dans le périmètre Unesco au titre des Coteaux, Maisons et Caves de champagne.

Le monde du champagne qui pourrait se mobiliser pour la restauration des verrières de René Lalique, originaire d’Aÿ. "La mission va relayer cet appel aux dons pour essayer de sauver tous ces anges, et notamment solliciter les maisons de champagne, mais aussi les entreprises, notre club des ambassadeurs, pour venir en renfort de l’association des Amis de Saint-Nicaise du Chemin-Vert" explique Amandine Crépin, directrice de la Mission.

La restauration a été estimée par l’association à plus d’un million et demi d’euros. La campagne de dons baptisée "Une part des anges" est en ligne sur le site de la Fondation du Patrimoine.