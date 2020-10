A Lyon, la Fête des Lumières 2020 n'aura pas lieu

Le maire de Lyon Grégory Doucet a annoncé mercredi 28 octobre l'annulation de la traditionnelle Fête des Lumières en raison de la dégradation continue de la situation sanitaire. "Nous abandonnons l'édition 2020 de la Fête des Lumières", a-t-il annoncé sur le plateau du 12/13 de France 3 Rhône-Alpes. "Manifestement, il faut raison garder et on sait qu'on ne pourra pas l'organiser".



Jusqu'à présent, l'élu écologiste espérait encore organiser cette manifestation, prévue du 4 au 8 décembre, en la recentrant sur les deux grands parcs de la ville.



La Fête des Lumières, qui transforme depuis plus de 20 ans la capitale des Gaules en spectacle féérique, tire son origine d'un hommage à la Vierge Marie que les Lyonnais célèbrent le 8 décembre. A cette occasion, ils disposent des lumignons (des lampions) à leurs balcons et aux fenêtres des appartements. La fête a évolué pour devenir un grand show où les façades des principaux monuments de la ville servent d'écran à des spectacles lumineux.



La Fête des Lumières attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs et les hôtels de la ville affichent habituellement complet à cette période de l'année. La ville de Lyon et l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes comptent parmi les régions les plus touchées par la résurgence du virus.