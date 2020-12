À Lille, le berceau de Charles de Gaulle de retour dans la maison natale du général

Dotée de plus de mille objets d'époque, la très belle collection de la maison natale de Charles de Gaulle à Lille vient tout juste de s'enrichir du berceau du général.

Une restauration minutieuse

Cette pièce unique et émouvante trône de nouveau dans la chambre où le général vit le jour, le 22 novembre 1890. Il est disposé à côté de la robe et de la croix en ivoire de baptême. "Ce sont quasiment les seuls objets d'origine qui ont appartenu à la famille, alors forcément on a un attachement et un intérêt particulier", souligne Marie Lefebvre, directrice de la Maison natale Charles de Gaulle.

Ce petit lit d'enfant a été minutieusement restauré et assemblé par une équipe spécialisée. Pour les parties en tissus, l'équipe de restauration s'est inspirée de catalogues et d'images de la fin du XIXe siècle. "Le revêtement peint était vraiment dégradé, mais la plus grosse dégradation était sur la nacelle et tous les linges de lit avaient disparu", explique la restauratrice Michaela Florescu.

Après neuf mois de restauration, la maison natale de Charles de Gaulle, transformée en espace muséal, sera ouverte au public dès que les conditions sanitaires le permettront.