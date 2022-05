Paris : un homme jette du gâteau sur La Joconde, un geste "pour la planète"

Le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci visé au musée du Louvre. Selon plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux, un homme a jeté un morceau de gâteau sur le tableau de La Joconde, dimanche 29 mai. Les images diffusées montrent la vitre de l'œuvre du début du XVIe siècle partiellement couverte de crème, ensuite nettoyée par des gardes du musée .

"Cela me semble irréel, mais un homme déguisé en vieille dame s'est levé d'un fauteuil roulant et a essayé de briser la vitre de protection de la Mona Lisa", a raconté sur Twitter une personne ayant filmé la scène. "Il a ensuite étalé du gâteau sur la vitre, a jeté des roses tout autour de lui avant d'être maîtrisé par la sécurité", a décrit ce témoin.

Maybe this is just nuts to mebut an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM