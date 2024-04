"On a retrouvé l'élan de la Liberté" : le célèbre tableau de Delacroix "La Liberté guidant le peuple" raccroché au Louvre après sa restauration

(AMAURY CORNU / HANS LUCAS via AFP)

C'est sans doute le tableau le plus connu du musée du Louvre après La Joconde. La Liberté guidant le peuple, ce tableau d'Eugène Delacroix, peint en 1830, retourne sur les murs de sa salle d'exposition ce lundi 30 avril après une restauration qui aura duré six mois.

à lire aussi "La liberté guidant le peuple" de Delacroix quitte le Louvre pour une restauration de quelques mois

Cette restauration était très attendue, car le plus célèbre tableau d’Eugène Delacroix n’en avait pas connu depuis 75 ans. "La première chose qui saute aux yeux, c'est déjà cet accord coloré de bleu-blanc-rouge, l'accord du drapeau tricolore", décrit Sébastien Allard, directeur du département des peintures au musée du Louvre. "Ce qui saute aussi aux yeux, c'est qu'avec l'allègement des vernis, on a retrouvé les plans et de ce fait l'élan de la Liberté", s'enthousiasme l'expert.

"On a vraiment la Liberté qui arrive sur le spectateur, soit on la suit, soit on est écrasé par elle." Sébastien Allard, directeur du département des peintures au musée du Louvre à franceinfo

Deux restauratrices, dont Bénédicte Trémolières, se sont penchées pendant six mois sur le chef-d’œuvre de Delacroix dans une salle du musée transformée en atelier. Impossible en effet de sortir ce très grand format du Louvre. Elles ont progressivement retiré les huit couches de vernis posées depuis 1949, retrouvant ainsi la vérité des couleurs, notamment sur la robe de la Liberté. "La robe, par la présence des vernis, semblait uniformément jaune. On s'est rendu compte que finalement Delacroix avait travaillé d'abord sur une robe qui était plutôt dans les tons gris-blanc, avec des nuances bleutées, et sur laquelle il a posé des touches de jaune qui animent cette robe", détaille Bénédicte Trémolières.

Une réinstallation à risques

Les visiteurs vont donc poser un regard neuf sur le tableau, dont le transfert entre la salle de restauration et celle d’exposition va se faire sur un chariot via les souterrains du Louvre.

"Il y a plusieurs centaines de mètres de couloirs à franchir, on roule très lentement, il faut toujours faire attention aux passages de portes, les gaines, les câbles, puisque le tableau avec son cadre mesure pas loin de trois mètres de hauteur." Côme Fabre, conservateur au département des peintures à franceinfo

Pour Sébastien Allard, la popularité de La Liberté guidant le peuple n’a sans doute jamais été aussi forte. "C'est un tableau qui se recharge constamment en fonction des événements que l'on vit, et en particulier des événements politiques. C'est un tableau qui a aussi très été souvent utilisé dans les luttes pour la liberté de par le monde. Donc c'est une icône associée à l'idée-même de liberté", avance-t-il.

En 2025, Les croisés à Constantinople, autre grand format de Delacroix partira à son tour en restauration. Pour voir La Liberté guidant le peuple au Louvre, rendez-vous jeudi 2 mai, le musée étant fermé le 1er mai.