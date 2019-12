Cadeaux de Noël : faut-il gâter ses enfants ?

Des cadeaux, beaucoup de cadeaux. Les enfants seraient-ils trop gâtés pour Noël ? Selon eux, aucun risque. "J'aimerais bien avoir un piano, une Switch et une guitare", explique une petite fille. Faut-il exaucer tous les voeux de ses enfants ? La réponse est oui pour Mélodie Baeher, une mère de famille. Sa fille de cinq ans va recevoir une poupée et sa dînette, une princesse magicienne, en tout huit cadeaux sans compter ceux de la famille. "Je trouve ça joli de voir nos enfants au matin pour ouvrir tous les cadeaux, même si il y en a trop (...) c'est un émerveillement", confie cette mère de famille. C'est un bonheur qui a un prix : 200€.

"L'excès n'est pas bon"

Pour d'autres, trop de cadeaux tuent le cadeau. Selon Isabelle Gonçalves, Noël peut être plus sobre tout en étant magique. Ses enfants recevront un cadeau choisi avec soin. Emballé dans du tissu réutilisable, elle prévoit un seul cadeau par enfant. "Quand on a trop de choses, on ne sait plus quoi en faire et donc l'intérêt du cadeau, à mon sens, disparaît", explique-t-elle. D'après la psychologue Béatrice Copper-Royer "l'excès n'est pas bon, mais le sens de la fête et le don (...) c'est très réjouissant", indique-t-elle.

