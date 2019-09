Nathalie Baye, Anouk Aimée et Michel Sardou réclament un ministère de la protection animale

Les signataires demandent au gouvernement le retrait de l'attribution "protection animale" au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Anouk Aimée, Nathalie Baye, Michel Sardou, Michel Drucker ... Un collectif de personnalités et des responsables d'associations réclament un ministère de la protection animale dans une tribune diffusée jeudi 12 septembre sur le site de Libération.

Ils demandent en conséquence au gouvernement le retrait de l'attribution "protection animale" au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. "Alors que 3 Français sur 4 souhaitent l'abolition de la corrida, que cette pratique est qualifiée d'acte de cruauté et de sévice grave par le code pénal, lequel l'interdit sur 90 % du territoire français et sanctionne les auteurs de cette infraction à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, assistait le 14 août à une corrida dans les arènes de Bayonne", s'indignent les signataires.

Didier Guillaume épinglé

"Il apparaît aujourd'hui manifeste que monsieur Didier Guillaume ne peut plus rester en charge de la protection animale. La compétence protection animale doit donc lui être retirée pour être confiée à un ministre qui en aurait la charge exclusive", estiment les défenseurs des bêtes, dont l'association Stéphane-Lamart, la Fondation Brigitte Bardot ou encore l'association Anticorrida.

Parmi les signataires figurent aussi Brigitte Bardot, Pamela Anderson, Laurent Baffie, Anny Duperey, Chantal Goya, Gérard Lenorman, Nicoletta ou Matthieu Ricard.