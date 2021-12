Nantes : des catholiques intégristes empêchent la tenue d'un concert jugé "sataniste"

Le concert de la chanteuse suédoise Anna von Hausswolff, prévu dans l'église Notre-Dame-de-Bon-Port à Nantes (Loire-Atlantique), affichait complet. Mais un groupe de catholiques intégristes en a empêché la tenue, mardi 7 décembre, jugeant l'artiste "sataniste".

"Rien n'autorisait l'expression d'une telle censure. Ce n'est pas notre conception d'un projet de société fondé sur le dialogue et l'ouverture culturelle", a tweeté Bassem Asseh, premier adjoint à la mairie de Nantes.

Une vidéo diffusée par un journaliste de Presse Océan montre les opposants bloquer l'entrée et chanter en groupe "Je vous salue Marie".

#nantes Une centaine de personnes bloquent un concert du LU à l’église Notre Dame de Bon Port en chantant des prières pic.twitter.com/lRO8bbmZwD — Emmanuel Vautier (@EmmanuelVautier) December 7, 2021

Des oeuvres "enracinées dans le gothique, voire le satanisme"

Anna von Hausswolff est une chanteuse, pianiste, organiste et auteure-compositrice de post-metal et rock expérimental. Dans l'une de ses chansons "Pills", elle évoque l'addiction à la drogue et dit métaphoriquement avoir "fait l'amour avec le diable".

"Elle s’est déjà produite dans une quarantaine d’églises ou de cathédrales et il n’y a jamais eu de problème", a précisé à Ouest-France (article réservé aux abonnés) Eli Commins, le directeur du Lieu unique, la scène nationale de Nantes, qui organisait ce concert.

Selon le blog "salon beige" qui se définit comme tenu par "des laïcs catholiques", le concert devait initialement se tenir dans l'église Saint-Clément, "qui accueille la messe traditionnelle à Nantes", et a été déplacé dans l'église Notre-Dame du Bon-Port, un lieu jugé plus ouvert. "Ce concert suscite de fortes protestations des fidèles, car les oeuvres, les titres, les pochettes et les clips témoignent d'oeuvres enracinées dans le gothique, voire le satanisme", explique son auteur.