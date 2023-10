Zaho de Sagazan, révélation de la chanson française 2023, conférencière au festival MaMA à Paris

La chanteuse Zaho de Sagazan reviendra sur son succès fulgurant dans une conférence du MaMA, festival défricheur parisien destiné aux publics et professionnels de la filière musicale internationale, du mercredi 11 au vendredi 13 octobre.

Jeudi 12 octobre à la mi-journée, la révélation de la chanson française 2023 échangera avec Odile de Plas, cheffe du service musique de Télérama. Cette rencontre s'inscrit dans le sillage de son premier album La symphonie des éclairs.

Déprogrammation de concerts et harcèlement

D'autres débats s'articuleront autour des sujets qui préoccupent l'industrie musicale, comme "musique et intelligence artificielle", "décarbonation" ou encore "liberté d'expression et déprogrammation". " Depuis quelques mois, les déprogrammations de concerts suite à des menaces et intimidations par des groupuscules extrémistes et déterminés se suivent et se ressemblent", déplorent les organisateurs du MaMA, dans leur dossier de presse. " Ce harcèlement se généralise dans une indifférence quasi générale, malgré l'inscription de la liberté d'expression dans la Constitution française", poursuivent-ils.

Fin avril, les avocates du chanteur Bilal Hassani, figure de la communauté LGBTQIA+, ont déposé plainte auprès du procureur de Metz pour " provocation publique et directe à commettre un crime ou un délit", " provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence", " menace et harcèlement". Un concert de l'artiste, prévu le 5 avril dans une ancienne église de la ville désacralisée depuis 500 ans, avait dû être annulé en raison des menaces formulées envers le chanteur et son public.

Artistes émergents à découvrir

Pour le volet festival proprement dit, avec plus 130 concerts programmés, le MaMA propose toujours des artistes émergents à découvrir. Comme Colt, duo pop de Belgique, ou encore les trublions de Dalle Béton, groupe punk breton aux textes hilarants (" Mange ton compost dans ton tiers-lieu"), accompagné sur scène d'une bétonnière en fonctionnement.

Il y aura aussi une artiste reconnue, Jeanne Added, invitée dans le cadre des 25 ans de son label Naïve. L'édition 2022 avait attiré 6.800 professionnels et 5 400 festivaliers dans le quartier Pigalle.