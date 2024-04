We Love Green 2024 : Yamê, Meryl, Chilly Gonzales, Eloi... le festival annonce sa programmation complète

Le Festival We Love Green, qui aura lieu du 31 mai au 2 juin à Paris, a annoncé mardi sa programmation. Électronique sud-coréenne, rock australien, afrobeat nigérian, rap belge... l'événement prévoit une line up internationale.

Pour son édition 2024, We Love Green ne déroge pas à la règle. Ses différentes scènes situées dans le Bois de Vincennes accueilleront du 31 mai au 2 juin des artistes confirmés, de nouvelles sensations et des espoirs de la musique.

En décembre dernier, We Love Green annonçait les premiers noms de sa programmation. Quelques mois avant le début des pogos et des food-trucks 100% végétariens en pleine verdure parisienne, le festival rend public l'ensemble des artistes qui monteront sur scène lors de l'édition 2024. L'événement, qui s'installe chaque été à Paris depuis 2011, accueillera durant ces trois jours 60 concerts. Le programme complet est à retrouver sur le site de We Love Green.

Le rap à l'honneur

Depuis plusieurs années, les rappeurs constituent une part importante de la programmation du festival. Avec pour têtes d'affiche les rappeurs Hamza, Ninho, Luidji, Josman et la rappeuse Lala &ce, cette édition 2024 mets surtout à l'honneur les artistes francophones.

Parmi les nouveaux noms fraîchement ajoutés à la programmation, le parisien JRK 19 ou encore la rappeuse martiniquaise Meryl. La scène de We Love Green accueillera également Yamê, jeune artiste hybride dont la carrière a décollé cette année, obtenant notamment la Victoire de la musique de la révélation masculine de l'année.

Une line up mondiale

Le festival avait d'ores et déjà annoncé la participation du chanteur et compositeur nigérian Burna Boy, s'illustrant notamment dans l'afropop et l'afrobeats, du rappeur algérien francophone Tif, du DJ australien Skin On Skin ou encore, entre autres, du musicien électronique canado-haïtien Kaytranada. Des artistes connus à l'international.

Mardi 2 avril, We Love Green a ajouté à sa programmation le nom de plusieurs artistes étrangers parmi lesquels la musicienne sud-africaine Uncle Waffles, l'espagnol Ralphie Choo, la DJ ivoirienne Mel V et le collectif Divin0, fervent défenseur de la global club culture.

We Love Green réserve également un accueil particulier aux artistes britanniques. Le Bois de Vincennes recevra ainsi Four Tet, le duo Chase & Status, le chanteur Declan McKenna et les DJ Sherelle et Skepta.

Nouvelle génération

Depuis plusieurs années, We Love Green s'est imposé comme un festival précurseur, presque dénicheur de talent, en donnant une large visibilité à des artistes émergents à l'instar d'Aya Nakamura en 2019. Un engagement indéniablement renouvelé pour 2024.

Les rappeurs NeS, Mairo et Malo, la DJ AMS et l'artiste et productrice Meel B rejoignent ainsi le rappeur Rounhaa et la chanteuse Eloi, l'un des visages prometteurs de la scène musicale française.