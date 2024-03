Warner, intéressé par le label musical Believe, invité à déposer une offre formelle

Spécialisée dans l'accompagnement d'artistes et de labels indépendants, l'entreprise Believe demande à Warner Music Group, qui a montré son intérêt pour en prendre le contrôle, de déposer une offre formelle d'ici au 7 avril.

Le conseil d'administration de Believe invite Warner Music Group (WMG), qui a fait part de son intérêt pour prendre le contrôle de la licorne, à déposer une offre formelle d'ici le 7 avril, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

Spécialiste de la distribution musicale né en France en 2005, Believe possède plusieurs marques de distribution et plusieurs labels (Tunecore, Naïve, All Points, Grove Attack etc) et s'est étendu depuis à l'international. L'entreprise défend des dizaines d'artistes dont Jul, Izïa, Arthur H, Jeanne Added, Baptiste Trotignon, Djadja & Dinaz, Gaël Faye, DJ Pone, Keren Ann, M83, Avishai Cohen, Pink Martini, Yaron Herman, Anne Gastinel, P. R2B, Nej, Werenoi, Chien Noir, Kalash Criminel et Heuss L'Enfoiré

Warner en concurrence avec une autre offre

Warner Music Group s'était manifesté auprès du conseil d'administration de Believe, indiquant qu'elle pourrait proposer une offre au prix de 17 euros par action. Cette marque d'intérêt, encore "exploratoire et non engageante", avait été annoncée fin février mais officialisée le 8 mars.

Elle est en concurrence avec une autre offre préexistante, celle du consortium fondé par Denis Ladegaillerie, patron de Believe, rejoint par les fonds TCV et EQT. Il avait dévoilé le 12 février une offre de rachat au prix de 15 euros par action, valorisant la société autour de 1,5 milliard d'euros.

Mais cette offre ne s'est pas faite dans les règles, selon l'Autorité des Marchés financiers (AMF), car le consortium a renoncé fin février à obtenir l'avis motivé du conseil d'administration de Believe disant que l'offre est "dans l'intérêt annoncé de la société". En renonçant à cette condition suspensive, le consortium, qui avait connaissance de l'information de l'offre concurrente de WMG, encore non publique, "s'est octroyé un avantage déterminant dans le succès de son offre", estime la présidente de l'AMF.

Believe, spécialisé dans l'accompagnement d'artistes et de labels indépendants, avait été introduit en Bourse mi-2021 au prix de 19,50 euros par action. Son cours a connu un petit rebond depuis l'annonce de Warner, à 15,82 euros vendredi en clôture contre 15,74 euros il y a trois jours.