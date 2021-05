Le festival des Vieilles Charrues dévoile son programme, avec dix soirées de concerts assis

Le festival des Vieilles Charrues de Carhaix, dans le Finistère, dévoile vendredi 20 mai le programme de son édition 2021, qui compte exceptionnellement dix soirées de concerts au lieu de quatre en temps normal. Il se déroulera du 8 au 18 juillet avec trois artistes par soirée, dont une ou deux têtes d'affiche et un artiste émergent. Les billets sont en vente.

Bien que les concerts debout soient finalement autorisés cet été, chaque concert sera assis pour des raisons sanitaires, avec 5 000 spectateurs par soirée, 50 000 au total sur dix jours, au lieu de 300 000 spectateurs en quatre jours habituellement. Par ailleurs, un pass sanitaire sera exigé à l'entrée.

Une programmation adaptée au nouveau format

"Tout est nouveau. Le site est nouveau. La scène sera nouvelle", explique la programmatrice du festival Jeanne Rucet. "On adapte la programmation bien évidemment à ce nouveau format, et en même temps on n'a pas eu envie de se mettre de freins. Par exemple, on ne s'est pas dit le rap, ça va être compliqué cette année, et l'électro, on n'en fera pas. Non, on a eu vraiment envie de faire une programmation Vieilles Charrues, malgré ce contexte de concerts assis."



Jeudi 8 juillet : Vianney, Marina Satti et Maya Kamaty

Vendredi 9 juillet : Miossec, Raphaël, Silly Boy Blue

Samedi 10 juillet : Woodkid, Prudence, Johan Papaconstantino

Dimanche 11 juillet : Philippe Katerine, L'Impératrice, Last Train

Mardi 13 juillet : Gaël Faye, Yseult, Hervé

Mercredi 14 juillet : Benjamin Biolay, Feu! Chatterton, Requin Chagrin

Jeudi 15 juillet : Pomme, Ben Mazué, Malik Djoudi

Vendredi 16 juillet : Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko, Stephan Eicher, Brieg Guerveno

Samedi 17 juillet : Georgio, Bon Entendeur DJ set, Poupie

Dimanche 18 juillet : The Avener DJ set, Yelle, Joanna

Céline Dion, qui devait se produire dans l'émission 2020 des Vieilles Charrues, a confirmé sa venue à Carhaix en 2023.