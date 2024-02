Vidéo Peter Doherty se confie sur son enfance et ses anciens problèmes d’addiction Durée de la vidéo : 5 min VIDEO. Peter Doherty se confie sur son enfance et ses anciens problèmes d’addiction Dans le documentaire diffusé ce soir sur Canal+ Docs, “Stranger in my own skin”, et réalisé par son épouse Katia de Vidas, Peter Doherty se livre sur son parcours et partage la face plus intime de sa carrière. Pour Brut, il est revenu sur son enfance et ses anciennes addictions. - (Brut.) Article rédigé par Brut. France Télévisions

Dans le documentaire diffusé ce soir sur Canal+ Docs, “Stranger in my own skin”, et réalisé par son épouse Katia de Vidas, Peter Doherty se livre sur sa carrière en toute intimité. Pour Brut, il revient sur son enfance et ses anciennes addictions.

“J'ai jamais pensé que je deviendrais clean pour être honnête. L'héroïne faisait partie de la bande. Elle était toujours là” explique le chanteur et compositeur de rock, Pete Doherty. Il ajoute : “Je ne m'étais pas rendu compte, à l'époque, que je pouvais vraiment lui fermer la porte”. Depuis cinq ans, l’artiste britannique qui habite en France n’a pas pris d’héroïne. Il rappelle cependant que la menace reste toujours présente : “On arrête de prendre de la drogue. Mais il y a toujours ce combat, Il y a cette bataille. On ne s'arrête pas réellement. On n'en sort pas comme ça. (...) L'addiction est toujours là. Elle attend, dans le coin”. “Mon père ne s'intéressait pas du tout à ma musique. Il me voyait comme un junkie, une honte” Peter Doherty se confie également sur la relation douloureuse que son père entretenait avec lui : “Mon père ne s'intéressait pas du tout à ma musique. Il me voyait comme un junkie, une honte... Le sujet des pères, c'est toujours assez difficile... parce que quand j'étais enfant, mon père ne lisait jamais les tabloïds... Il en parlait parce qu'il était dans l'armée et que tous les soldats lisaient les tabloïds : “Ah, ces journaux, ce ne sont pas des vraies nouvelles.” Et d'un coup, quand j'étais dans les tabloïds, il s'est mis à y croire, comme une parole d'Évangile ou un truc du genre, donc ça a été très dur”. Dans le documentaire “Stranger in my own skin”, diffusé le 19 février sur Canal+ Docs, son épouse Katia de Vidas dévoile l'intimité du chanteur et compositeur, Peter Doherty. Ce dernier se livre à coeur ouvert sur son combat contre ses démons.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux