VIDEO. Lunettes de soleil, flow, imitations... Vous ne connaissez pas Maître Gims ? On vous le présente

Vous n'avez sûrement jamais vu ses yeux. Caché derrière ses lunettes de soleil, Maître Gims est pourtant devenu l'un des rappeurs les plus connus de France. En 2017, il avait déjà vendu plus de cinq millions de disques. Et ce n'est pas fini. Vendredi 23 mars, il sort son troisième album solo, "Ceinture noire". Franceinfo fait les présentations.

Maître Gims, Gandhi Djuna de son vrai nom, est arrivé en France à l'âge de 2 ans et demi et a connu la précarité. "Je vais connaître les squats, l'aide sociale à l'enfance, je vais être placé dans des foyers, internats. Ça dure quelques années. Ensuite j'arrive à Paris, je fais le CP... et c'est là que tout part. Je découvre Paris", expliquait-il sur France 2.

"Le plus dur, c’est de faire de la musique qui plaît à tout le monde"

Sa carrière musicale commence en 2003 avec le collectif Sexion d'assaut. Dix ans plus tard, il se lance dans une carrière solo qui va le faire connaître du grand public. Un succès qui appelle les critiques. Certains trouvent son rap trop lisse, trop proche de la variété. "Je pense que tous ces gens qui lancent ces piques aimeraient peut-être être à ma place. Et je pense que le plus dur, c'est de faire de la musique qui plaît à tout le monde", répond le rappeur. Son retour, marqué par un morceau dans lequel il montre la vitesse de son flow, pourrait mettre fin au débat.