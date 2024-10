"C'est mon 50e concert, je m'en lasse pas." Brut a rencontré les fans qui campent devant le Stade de France en attendant Mylène Farmer.

Alors que le premier concert parisien de Mylène Farmer a lieu ce vendredi 27 septembre, certains fans campent depuis 5 semaines au pied du Stade de France. Le but : avoir la meilleure place pour voir leur idole clôturer une tournée historique. Congés payés, listing des arrivées… une organisation bien huilée pour ces fans qui n'en sont pas à leur coup d'essai.

Pour beaucoup de ces fans, leur amour pour Mylène Farmer remonte à l'adolescence. "Je suis fan depuis mes quatorze ans", explique Vincent. Nicolas, lui, mentionne : "C'est une passion qui prend aux tripes." Amélie n'en est pas à son premier rodéo non plus : "C'est mon 50e concert, et je ne m'en lasse pas. Ce spectacle, c'est vraiment la concrétisation de son monde, que ce soit visuel ou musical. C'est là où l'univers Farmer prend vie."

Un camping organisé pour dégoter les meilleures places

Ces fans n'hésitent pas à s'organiser méticuleusement pour obtenir les meilleures places. "Depuis toutes les tournées, à chaque fois, on pose nos tentes plusieurs jours à l'avance", explique Vincent. "On fait le jeu de dormir dedans, d'être au plus près de la barrière et d'avoir la place qu'on veut." Un système de listing est même mis en place, comme le décrit un fan : "Dès le début, on s'organise pour que chaque personne soit notée sur une liste par ordre d'arrivée. Et on dispose les tentes de la même façon."

Assister à plusieurs concerts d'une même tournée représente un investissement financier et en temps non négligeable pour ces fans. Amélie explique : "J'ai posé deux semaines de vacances uniquement pour venir ici aux trois dates." Nicolas a même jonglé "entre le travail et l'attente au Stade de France" avant de prendre des congés. Quant au budget, Amélie estime que "pour les trois dates ici, au Stade de France, on doit avoisiner les 2500 €".