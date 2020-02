Victoires de la musique : "Ce n'est pas toujours bon d'être favori", assure Philippe Katerine

Le chanteur de 51 ans est nommé dans trois catégories aux Victoires de la musique.

"Ce n'est pas toujours bon d'être favori. Je me sens dans la peau d'un nommé simplement. Je suis appelé, pas élu", confie à franceinfo vendredi 14 février Philippe Katerine. Le chanteur est nommé trois fois dans cette 35e édition des Victoires de la Musique, organisée vendredi soir, dans les catégories "artiste de l'année", "album de l'année" (pour Confessions) et "chanson originale" pour Stone avec toi. Deux autres artistes sont eux aussi nommés dans trois catégories : Angèle et Alain Souchon.

Quand il y a un disque qui sort, c'est toujours difficile.Philippe Katerineà franceinfo

Une sortie d'album est "comme quand on lâche un enfant dans la cour d'école", raconte Philippe Katerine. "Le premier jour, on a peur qu'il soit abandonné, voire qu'on lui lance des cailloux. Ou l'indifférence, ce qui, pour un parent, est terrible. Donc, on est toujours un peu inquiet. Or, je vois que c'est un disque qui a été accueilli, peut-être même compris."

L'artiste, qui n'a jamais caché son attrait pour le rap français, regrette l'absence de certains artistes. "C'est sûr qu'un disque comme celui de PNL, 'Deux frères', on peut s'interroger sur son absence. C'est un grand disque ! Les choses viennent tout doucement la plupart du temps. On a du mal avec cette musique [le rap]. Moi c'est la musique que j'écoute. Je n'en sais rien, mais à chaque fois qu'il y a un palmarès, il y a toujours matière à discuter, c'est évident."

Philippe Katerine est aussi acteur. L'année dernière, il avait été sacré dans le monde du 7e art avec le César du meilleur acteur dans un second rôle (Le Grand Bain).