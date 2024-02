Un inédit d'Alain Bashung, "On n'a pas l'air", à découvrir à l'occasion du 15e anniversaire de la disparition de l'artiste

Une guitare, une basse, un saxophone enjoué et un harmonica affranchi de contraintes. Quinze ans après la disparition du chanteur Alain Bashung, un titre inédit sortira le 1er mars, On n'a pas l'air, l'un des morceaux d'une anthologie offerte aux adeptes de l'artiste à paraître le 8 mars sous le titre L'album de sa vie. Une chanson déjantée, aux paroles grivoises, écrite en 1981, exhumée et mixée 40 ans plus tard par Mitch Olivier, l'ingénieur du son des sessions de l'époque.

Le morceau inédit a été composé à la période où Alain Bashung jouait avec son groupe KGDD. Sans être vraiment mise de côté, la chanson connaît un chantier radial et paraît en allemand dans l'album Play Blessures. Cette nouvelle version titrée Junge Männer, en français "les jeunes garçons", n'a plus grand-chose de la version originale, ensuite reléguée dans les tiroirs du chanteur.

Ce titre inédit est une pièce importante de la carrière d'Alain Bashung. Né des paroles de Boris Bergman, On n'a pas l'air préfigure la métamorphose musicale de l'artiste. Le morceau donne encore à entendre ses influences fondatrices – un saxophone, un harmonica – et dévoile avec quelques heures d'avance, ou peut-être quarante ans de retard, les sonorités électroniques de la musique new wave vers laquelle se dirige le chanteur.

En 2019, onze titres inédits d'Alain Bashung avaient été révélés avec la sortie de l'album posthume En amont. Il s'agissait de morceaux laissés de côté lors l'enregistrement de son album Bleu pétrole, le dernier disque du chanteur paru en mars 2008, presque exactement un an avant sa mort.