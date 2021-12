Un album, une tournée et un Olympia : les youtubeurs McFly et Carlito se lancent dans la musique

Après avoir traversé la Méditerranée à la rame, tourné une vidéo avec le président Macron et cumulé plus d'un milliard de vues sur YouTube, McFly et Carlito se lancent dans la musique et sortent leur premier album le 10 décembre 2021. Ils partent dès le printemps prochain en tournée dans toute la France avec un grand concert à l'Olympia en mai 2022.

16 chansons qui parlent d'eux

"On a vraiment bossé pour faire une vraie proposition musicale qui soit qualitative avec de la légèreté et de l'humour", explique McFly. Mais la première condition, c'est qu'"il faut que ce soit nous quoi, il faut que quand t'écoutes l'album, tu te dises c'est McFly et Carlito".

Le résultat ? Notre meilleur album, un disque (chez BMG) qui rassemble 16 chansons déjantées parfois grinçantes aux tonalités rock et électro, entrecoupées de trois interludes loufoques.

"Les chansons, c'est un peu des résumés de trois minutes de qui on est", estime Carlito. Le duo y chante par exemple les louanges des hot-dogs d'une enseigne de meubles suédois avant de dédier un morceau à leurs enfants dans le titre Infini +1000.

C'est également un prétexte pour (enfin) rencontrer leurs millions de fans. "Il faut qu'on aille voir notre public. On va rendre ce que nous donnent les gens, on va leur rendre cette énergie au quintuple", assure-t-il.

Prochains défis : l'Olympia et la lune !

Pour David et Raphaël, aujourd'hui accueillis en superstars partout où ils passent, le chemin a été long. Ils le racontent notamment dans One Life, avec le duo Bigflo et Oli qui les a accompagnés dans la production de l'album. "Ça représente notre histoire. On est partis du lycée, on était deux gars du 9-2 qui avaient envie de faire des blagues. C'est une promesse qu'on se fait dans la cour du lycée. On s'est dit: 'viens, on n'arrête pas. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on va jusqu'au bout'", raconte McFly.

"En fait, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre", confie Carlito. "J'ai fait mon stage de 3e dans un bureau. Je suis rentré, j'étais malade, littéralement malade. J'ai dit : non , je ne veux pas faire ça. Je vais voir mon gars, et viens on se marre ! Est-ce qu'on peut gagner des sous avec ça? On verra bien. Mais moi, c'est ce que je veux faire", se remémore-t-il. "Et pendant 10 ans, on n'en a précisément pas gagné", rappelle McFly. "Ça a mis 14, 15 ans", mais les deux compères vivent désormais confortablement.

Dès l'ouverture de la billetterie, leurs fans se sont rués sur les précommandes de l'album et les billets de la tournée, qui les mènera jusqu'à l'Olympia en mai 2022. YouTube, la musique, le cinéma... A quoi rêvent-ils encore ? "Aller sur la lune", répond Carlito. Mais pour McFly, une vidéo avec le groupe américain "les Red Hots, ça serait pas mal" .

La passion de la musique depuis l'adolescence

Au fond, ils en ont toujours rêvé. Car avant de devenir les rois de l'humour sur YouTube, et de s'inviter à l'Élysée, McFly et Carlito sont musiciens. David Coscas et Raphaël Carlier, de leur vrai nom, sont fans de rock et de métal. L'un est un guitariste hors pair, l'autre, un batteur énergique. C'est dans la cour d'un lycée de Bois-Colombes (Hauts de Seine) qu'ils se sont rencontrés. "Franchement, depuis ados on veut faire un album", avoue Carlito, grand trentenaire aux allures de skater. "C'est des heures et des heures de rêve dans ma chambre à écouter de la 'zik', les yeux fermés à m'imaginer ça", reprend son binôme, d'un air plus sérieux.

Depuis plus de cinq ans, leurs vidéos, défis et canulars, sont devenus des rendez-vous dominicaux incontournables pour des millions de jeunes. Aujourd'hui, leur chaîne principale approche les sept millions d'abonnés, leur secondaire les deux millions. Réalisée en réponse au défi d'Emmanuel Macron pour sensibiliser les jeunes à l'importance des gestes barrières face au Covid-19, la chanson Je me souviens est devenue la deuxième vidéo la plus vue de l'année 2021 sur YouTube, avec près de 16 millions de vues.

Depuis le lancement de leur chaîne, les deux amis ne reculent jamais devant un défi, qu'il soit lancé par le président ou par les deux nouveaux phénomènes des réseaux Michou et InoxTag. C'est ce qui les a menés à traverser la Méditerranée en aviron cet été.