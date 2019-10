"What's My Name" : Ringo Starr s'amuse sur son nouvel album

Ringo Starr sort ce vendredi son nouveau disque, "What's My Name", le vingtième de sa carrière. Un mois après la réédition d'"Abbey Road", l'ex-Beatle montre qu'il n'a rien perdu de son envie de créer de nouvelles chansons.

Sir Richard Starkey a eu 79 ans cette année : quelle énergie le pousse à continuer à sortir des disques ? "On me demande tout le temps ça, mais je ne suis heureux que quand je joue !" Réponse évidente, donc, signée Ringo Starr. What's My Name est le 20e album studio de l'ancien batteur des Beatles, l'homme qui a trouvé la paix éternelle et ne cesse de le clamer, à coups de "Peace and Love".

Sur cet album comme sur les précédents, il affiche la tranquillité de celui qui n'a plus à se soucier de rien, accueillant ses amis musiciens, Dave Stewart, Joe Walsh, Colin Hay, dans son studio à la maison.

Je me suis dit que ce serait sympa que Paul (McCartney) vienne jouer de la basse !Ringo Starr

L'émotion vient à l'écoute de Grow Old With Me, une chanson de John Lennon, qui affirma lui-même sur ses fameuses démos, les Bermuda Tapes, qu'il verrait bien Ringo s'en emparer. C'est donc fait aujourd'hui, avec un certain Paul McCartney à la basse.

Les Beatles presque réunis, alors qu'il y a un mois, le monde fêtait les 50 ans de leur album le plus mythique, Abbey Road. Un anniversaire, et évidemment une réédition, comme toujours avec les Beatles.

C’est comme ça, on n’a que 12 albums finalement, et désormais ils ont tous été réédités… Maintenant, attendons la prochaine étape !Ringo Starr

FRANCEINFO / RADIO FRANCE

Conclusion : le presque octogénaire Ringo Starr en a toujours sous le pied. Et il continue à s'amuser, plus que jamais.

Ringo Starr, infatigable --'-- --'--

Ringo Starr, What's My Name (Capitol). Album disponible.