VIDEO. Ringo Starr a fêté ses 80 printemps en ligne avec des reprises des Beatles par ses amis

Coronavirus et distanciation oblige, l'ancien batteur des Beatles Ringo Starr a dû célébrer en ligne cette année sa traditionnelle fête d'anniversaire en musique. La vidéo de l'évènement est à revoir ci-dessous.

Toujours aussi fringant, l'ancien batteur des Beatles Ringo Starr a fêté ses 80 printemps dans la nuit de mardi 7 à mercredi 8 juillet (heure française), avec des reprises de classiques des Fab Four par ses amis Dave Grohl, Sheryl Crow, Ben Harper, Gary Clark Jr, Sheila E. et Joe Walsh. Mais pandémie de coronavirus oblige, le concert se déroulait sans public, à distance et en ligne. Un show à revoir en intégralité ci-dessous.

"Peace and Love à tous. Bienvenue dans mon grand show d'anniversaire", a commencé Ringo Starr, assis derrière sa batterie, après avoir ôté son masque coloré.

"Comme vous le savez, j'apprécie une bonne fête d'anniversaire et je me rassemble généralement avec mes fans où que je me trouve pour le mouvement Peace and Love. (...) Mais ce n'est n'est pas l'année pour un grand rassemblement, quel qu'il soit. Alors je le fête avec mes amis de manière différente cette année, à distance", a-t-il expliqué.





Absence remarquée de Paul McCartney

Les chansons culte des Beatles Come Together, All You Need is Love et With a Little Help From My Friends mais aussi Photograph de Ringo Starr figuraient à l'éclectique programme de la soirée, composé d'un mélange de vidéos d'archive et d'enregistrements à domicile. Le show était ponctué de nombreux messages de "joyeux anniversaire" enregistrés chez eux par des artistes comme Nils Lofgren, Bob Geldorf, Bettye LaVette, Peter Frampton, Jaden Smith ou David Lynch. La soirée a été regardée en direct par 130 000 fans.



Certains ont fait remarquer l'absence de Paul McCartney, qui n'est apparu lors de la soirée que dans un extrait de concert à Los Angeles l'an dernier qui montre les deux anciens Beatles jouer ensemble Helter Skelter. "Joyeux anniversaire SIR RICHARD alias RINGO. Passe une excellente journée mon vieux copain", avait toutefois tweeté McCartney plus tôt dans la journée.

Happy birthday SIR RICHARD alias RINGO. Have a great day my long time buddy! - Paul pic.twitter.com/qVMxQ1J3hq — Paul McCartney (@PaulMcCartney) July 7, 2020

"Les vies noires comptent"

Ringo Starr a profité de l'occasion pour rappeler avec des documents d'époque que les Beatles, dès leurs premiers pas en Amérique, à l'époque de la lutte des Afro-américains pour les droits civiques, avaient marqué publiquement leur opposition à la ségrégation encore vivace et avaient mis un point d'honneur à jouer partout, y compris dans le sud ségrégationniste des Etats-Unis, et pour tout le monde.



Ce concert d'anniversaire étant comme chaque année aussi un concert de charité, le musicien a invité les spectateurs à faire des dons en faveur du mouvement Black Lives Matter afin de "mettre fin à toute cette violence raciste"."Les vies noires comptent. Levez-vous et faites entendre votre voix", a lancé Ringo Starr.



Les fonds recueillis durant ce Ringo's Big Birthday Show iront au mouvement Black Lives Matter, à la Fondation David Lynch, à MusiCares et à WaterAid.