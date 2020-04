Les Beatles invitent le monde entier à un karaoké géant sur "Yellow Submarine" samedi 25 avril

Et si l'on chantait tous ensemble "All You Need Is Love" des Beatles en regardant le film "Yellow Submarine" diffusé pour l'occasion en version karaoké ? C'est ce que propose Ringo Starr au monde entier.

Les Beatles (en tout cas ses deux survivants Paul McCartney et Ringo Starr) donnent rendez-vous au monde entier samedi 25 avril sur YouTube. A 18h précise (heure française), ils organisent un événement en streaming, unique et gratuit : la diffusion du chef d'oeuvre d’animation psychédélique Yellow Submarine réalisé par George Dunning et sorti en 1968, qui mettait en scène les Fab Four.

Chanter en choeur les classiques des Beatles

S'il s'agit de "s'échapper pour un moment dans un endroit où rien n'est vrai", l'idée est surtout de nous faire chanter tous ensemble en temps de confinement. Car cette version restaurée est accompagnée en sous-titres des paroles de toutes les chansons du film, afin que les spectateurs puissent les reprendre en chœur façon karaoké géant, de dimension internationale.



Le film, qui était accompagné d’une bande originale sortie en album en 1969, contient en effet une floppée de classiques des Beatles, dont Lucy in The Sky With Diamonds, Eleanor Rigby, When I’m Sixty Four, Nowhere Man et surtout l’hymne All You Need Is Love.







Les fans sont également invités à s'habiller pour la circonstance comme leur personnage préféré du dessin animé (ça promet !). Ils pourront envoyer des photos et vidéos d'eux-mêmes en train de chanter en choeur accompagnées du hashtag #YellowSubLive.



Un évènement "pour les enfants et les grands enfants"

Cette version du film dite "Singalong" ("chanter avec" au cinéma, une tradition anglo-saxonne popularisée avec The Rocky Horror Picture Show), était sortie en salles en 2018 à l’occasion des 50 ans du long-métrage, mais elle n’a jamais été commercialisée ni diffusée depuis.

C’est Ringo Starr qui a annoncé l'évènement sur le compte Twitter des Beatles. "A tous ceux qui aimeraient à nouveau chanter ensemble, j’ai une bonne nouvelle". "Tous à bord pour la Yellow Submarine Sing-along Watch Party le 25 avril sur YouTube. Restez à la maison avec nous dans une célébration de l'amour et de la musique". Un évènement "pour les enfants et les grands enfants", précise-t-il. "Peace and Love. Je sais que j’y serai, j’espère que vous y serez aussi."

All aboard for the Yellow Submarine YouTube Sing-A-Long Watch Party! This Saturday, 25th April, at 9am PDT (12pm EDT/5pm BST) #StayHome with us in a celebration of love and music. #YellowSubLive



Find out more and set a reminder, here: https://t.co/k38oB0AERx pic.twitter.com/iLeWEZclgi — The Beatles (@thebeatles) April 22, 2020

Les Beatles à la rescousse du royaume enchanté de Pepperland

Pour rappel, Yellow Submarine, long de 90 minutes, raconte l'histoire d'un royaume enchanté situé sous les mers, Pepperland, où bonheur et musique règnent en harmonie. Jusqu'au jour où l'armée des vilains Blue Meanies, menée d'une main de fer par le terrifiant Gant volant (Gantelaid), envahit le royaume. Ennemis de la musique et des couleurs, ils vont transformer Pepperland en paysage en noir et blanc et figer la population en statues de pierres. Les Beatles sont appelés à la rescousse en compagnie de l'adorable Nowhere Man pour sauver le royaume du cauchemar et lui redonner le sourire.



Rendez vous sous ce lien samedi 25 avril à A 18h heure française (9h du matin sur la côte Ouest des Etats-Unis, 12h sur la côte Est des Etats-Unis et 17h en Angleterre).