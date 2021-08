Spencer Elden, le bébé nu de la pochette d'album "Nevermind", poursuit Nirvana en justice pour pédopornographie

Photographié en 1991 à l'âge de quatre mois, Spencer Elden figure nu dans une piscine sur la pochette de l'album Nevermind du groupe Nirvana, le regard lorgnant sur un billet d'un dollar accroché à un hameçon. Avec des titres légendaires comme Smells Like Teen Spirit, l'album s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, devenant une référence du rock et de la pop culture. L'enfant aujourd'hui agé d'une trentaine d'années, a déposé plainte contre le groupe pour pédopornographie.

Une publication non autorisée

A l'époque, ni Spencer Elden, ni ses parents n'ont "signé de document autorisant l'utilisation des photographies de Spencer ou de son image, et certainement pas pour l'exploitation commerciale d'images à caractère pédopornographique de sa personne", détaille la plainte. Ses parents avaient seulement reçu 200 dollars pour la séance photo originale.

Pochette de l'album "Nevermind" du groupe Nirvana. (UNIVERSAL MUSIC GROUP)

Spencer Elden n'a jamais reçu de compensation financière pour cette photographie et demande 150 000 dollars de dommages et intérêts de la part de chacun des 15 accusés, notamment les membres du groupe encore en vie comme Dave Grohl, Krist Novoselic, mais aussi de la part des ayants droit du chanteur Kurt Cobain, et du photographe Kirk Weddle.

"Une détresse émotionnelle extrême"

Les images en question "ont montré de façon lascive les parties génitales de Spencer, de l'époque où il était un nourrisson jusqu'à nos jours", souligne la plainte, déposée en Californie. Spencer Elden a souffert d'"une détresse émotionnelle extrême et permanente" en raison de la diffusion de ces images, selon les documents de justice. Le jeune homme a reproduit de nombreuses fois la photo de la pochette, notamment lors de son 25ème anniversaire.

The baby featured on Nirvana's "Nevermind" album cover recreated the iconic shot 25 years later https://t.co/B51fPwbCfU pic.twitter.com/y9vL6QEhJx — New York Post (@nypost) September 25, 2016

Les porte-parole des membres de Nirvana et leur studio n'ont pas encore commenté la plainte.