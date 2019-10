Prince : écoutez une version inédite craquante de "I Feel For You" datée de 1978

Prince est âgé de vingt ans et gratte sur sa guitare acoustique en chantant "I Feel For You". Et vous êtes une petite souris qui l'écoutez à quarante ans de distance.

Il y a quarante ans, en octobre 1979, sortait le second album de Prince baptisé sobrement Prince (c'était bien avant l'avènement de Purple Rain, survenu en juin 1984). Pour fêter cet anniversaire, le Prince Estate (en charge de l'héritage de l'artiste) a sorti par surprise une "démo" inédite de l'un des titres de cet album, I Feel For You. Une chanson devenue quelques années plus tard un hit pour Chaka Khan.



Sur cette version enregistrée durant l'hiver 1978-1979, Prince, alors âgé de vingt ans, interprète cette chanson seul à la guitare acoustique avec allégresse. Il se prépare pour un concert à venir en solo à Minneapolis.







Cette version intime et touchante, derrière laquelle on perçoit déjà l'excellence et la flamme tourbillonnante à venir qu'était Prince, vaut l'écoute. Lorsqu'il a remis la main sur cette version démo, l'archiviste de Prince Michael Howe dit lui-même avoir été "soufflé". Elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming mais également en vinyle, avec la version album en face B, à commander sur le site de Prince jusqu'au 24 octobre.



La pochette de la démo acoustique de "I Feel For You" de Prince, enregistrée à l'hiver 1978-1979 et publiée par le Prince Estate en octobre 2019. (PRINCE ESTATE / WARNER BROS.)