Les mémoires que Prince rédigeait avant sa mort seront publiées cet automne

Prince travaillait sur un texte autobiographique au moment de sa mort prématurée il y a trois ans, le 21 avril 2016. Les éditions Random House ont annoncé lundi que les écrits du musicien seraient publiés le 29 octobre sous le titre The Beautiful Ones.

Selon l'éditeur, les écrits inachevés de Prince Rogers Nelson seront enrichis de photos rares, de souvenirs et de paroles de chansons fournies par les héritiers de l'auteur de Purple Rain.



L'agent littéraire de Prince, Esther Newberg, avait indiqué en 2018 que Prince avait rédigé une cinquantaine de pages de cette autobiographie lorsqu'il a trouvé la mort en avril 2016, à l'âge de 57 ans, d'une surdose accidentelle de médicaments anti-douleurs (le fameux Fentanyl).



"The Beaufiful Ones est le récit personnel de la façon dont Prince Rogers Nelson est devenu le Prince que nous connaissons : la véritable histoire d'un gamin absorbant le monde autour de lui et créant un personnage, une vision artistique, et une vie, avant les hits et la célébrité", résument les éditions Random House.



Le livre ira de l'enfance de Prince à ses premières années en tant que musicien jusqu'a l'orée de sa célébrité, en utilisant ses popres écrits, son scrapbook et ses photos personnelles. Il contiendra également des fac similés des paroles manuscrites de plusieurs de ses chansons les plus célébres, dont Purple Rain, qu'il conservait à Paisley Park, son vaste complexe de studios d'enregistrements, salles de répétitions et salles de concerts situé à Chanhassen dans le Minnesota.



Toujours selon l'éditeur, l'introduction sera rédigée par Dan Piepenbring, journaliste du New Yorker, avec lequel le Kid de Minneapolis avait choisi de travailler sur cet ouvrage. Il y évoquera les derniers jours de Prince, "un moment où Prince réfléchissait à révéler davantage de lui-même et de ses idées au monde, tout en gardant le mystère et la mystique qu'il avait toujours soigneusement cultivées".



La couverture de The Beautiful Ones, les mémoires inachevées de Prince, attendues pour le 29 octobre aux Etats-Unis. (Random House)