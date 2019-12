Laura Cox, Bazar Bellamy, June Coco, Cavale et Roseaux : 5 artistes pop rock que vous écouterez en 2020

Franceinfo Culture vous propose de découvrir cinq artistes, entre rock hargneux et soul épurée, à écouter dès maintenant et en 2020.

Des guitares hargneuses, du rock poétique, des harmonies vocales célestes, de la pop autant visuelle que sonore, et de la soul épurée et rafraichissante : franceinfo Culture vous propose cinq artistes à suivre.

1 Laura Cox : guitar hero au féminin

Qui a dit que le statut de guitar-hero était réservé aux hommes ? Laura Cox nous prouve le contraire. Elle cartonne sur YouTube : plus de 380 000 abonnés, souvent bien plus que les grands guitaristes dont elle s’inspire : quasiment le double de ZZ Top par exemple (200 000 abonnés). Et les 90 millions de vues confirment l’intérêt du public pour sa musique aux couleurs blues-hard-rock, avec grosses guitares et amplis chauffés à blanc.

Laura Cox - Bad Luck Blues (Official Video)

En plus de maitriser les riffs et les solos, elle chante d’une voix puissante et inspirée, en citant aussi bien AC/DC, que Joan Jett dans ses influences. Après un premier album en 2017, Hard Blues Shot, qui s'est vendu à 10 000 exemplaires en France, en seulement quelques mois, elle a sorti son deuxième, Burning bright, ce 8 novembre. Elle tourne actuellement à travers l'Europe. Retrouvez toutes les dates sur le site officiel.

Laura Cox - Burning bright (Very cords) - 8 Novembre

2 Bazar Bellamy : rock à la française

Originaire du sud-ouest, le quintet Bazar Bellamy propose un mariage entre rock et littérature, dans la lignée de Noir Désir ou Eiffel. C’est d’ailleurs Nicolas Bonnière d'Eiffel qui a réalisé leur premier album, Jusqu'ici tout va bien, sorti le 8 novembre. Les textes du chanteur-guitariste Monsieur George transpirent une poésie ancrée dans l’actualité. Le quotidien sublimé par les mots. Et si Rudyard Kipling rencontrait le rock ? Le célèbre poème If (Tu seras un homme mon fils) de l’auteur anglais est ici poussé à fort volume, pour en dégager toute la force évocatrice.

Bazar Bellamy - Un Homme

Question volume justement, les guitares ne se font pas prier, et les claviers apportent l’ampleur qui permet au chant de s’élever au-dessus de la mêlée. Des mélodies, des paroles travaillées, des tripes, du gros son, bref un rock intelligent avec du corps et du sens, à savourer aussi sur scène.

Bazar Bellamy - Jusqu'ici tout va bien (M&O Music) - 8 Novembre

3 June Coco : ambiance éthérée

Les duos piano-voix on en connaît beaucoup. Mais lorsque vient s’ajouter un looper pour démultiplier les harmonies vocales, ou les thèmes musicaux, on part dans d’autres sphères. Le premier mot qui vient à l’esprit en écoutant l’allemande June Coco est la grâce. Cette sensation de flotter sur les notes et de toucher à quelque chose proche du spirituel.

JUNE COCÓ - NEPTUNE'S DAUGHTER (Kulturnhalle Sessions)

On pense inévitablement à Kate Bush. Cette façon de s’approprier l’espace sonore à elle seule, et de mélanger classicisme et expérimentations électroniques. Sa formation jazz n’y est pas étrangère, et elle a su développé son propre style en jouant dans les bars et petits clubs. Sa tournée en début d’année prochaine va sans aucun doute accueillir une audience de plus en plus grandissante.

June Cocó - Fantasies & Fine Lines (Autoproduit) - 29 Novembre

4 Cavale : pop théâtrale

Cavale, curieux nom pour une chanteuse de prime abord. Mais tout s’éclaire quand on sait qu’il est inspiré du personnage joué par Patti Smith dans Cowboy Mouth, pièce sulfureuse que la poétesse du rock avait co-écrit avec Sam Shepard en 1971. Une sorte d’amazone des temps modernes.

CAVALE - FUTURE (Clip officiel)

Et les références ne s’arrêtent pas là. On reconnaît, entre autres, la bouche du Rocky Horror picture show dans ce clip Future, où la mise en scène a autant d’importance que la musique. Cavale joue une pop qui revendique son inspiration théâtrale, mais toujours avec malice et un sourire au coin de l’œil.

Cavale - EP (Sankukai) - sortie prévue en mars 2020

5 Roseaux : soul acoustique

Cinq ans après leur premier opus, le trio fondé par Alex Finkin, Emile Omar et Clément Petit revient avec le projet Roseaux, qui distille une musique hors du temps et des modes : du violoncelle, de la flûte, pour une ambiance soul acoustique, mais aussi des touches electro-jazz, et surtout des voix magnifiques. Plusieurs invités de marque viennent chanter sur ce disque : Aloe Blacc, Ben l’Oncle Soul, Blick Bassy, Anna Majidson, Olle Nyman, Mélissa Laveaux

Roseaux Ft. Ben l'Oncle Soul - I Am Going Home [official video]

La pureté vocale est sublimée par une production sobre et lumineuse. Chaque sonorité vient nous caresser le tympan, et nous emporte dans un moment suspendu. A écouter les yeux fermés au milieu des bois, ou en marchant pieds nus dans l'herbe, en savourant la rosée du matin, ou au contraire bercé par les vagues sur la plage au soleil couchant... au choix. Dans tous les cas, l'instant de grâce est là...

Roseaux II (Tôt ou tard) - 6 septembre