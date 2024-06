Avec "The Loop", Jordan Rakei fait évoluer et sublime sa musique

Jordan Rakei, 32 ans, n'a pas notre temps. Depuis son arrivée en 2015 à Londres, lui, le Néo-Zélandais d'origine, il a sorti cinq albums. Dont celui-ci donc, le dernier, The Loop. Et pour rester intéressant, ce qu'il est depuis le début, il faut savoir changer des choses.

Cela tombe bien, ça correspond à son approche musicale. "J’aime beaucoup de genres musicaux différents, de Radiohead à D’Angelo, avoue-t-il. Je me suis demandé si je pouvais faire pareil, introduire toutes ces vibrations différentes dans le même album".

Il y a sur son disque deux faces d'un même disque si différentes, l'une beaucoup plus rythmée, l'autre plus mélancolique, n'éludant pas le piano-voix, laissant la place à sa voix magnifique.

"Old soul" et modernité

Jordan Rakei avait une ambition pour ce nouveau disque, "le début d'un nouveau chapitre" dit-il, pour lequel il voulait "un autre son, une autre manière de faire". Il voulait aussi faire comme ses grandes références.

Je voulais quelque chose d’imposant, comme un album de soul des années 70, comme un disque hybride, un vieux classique avec une touche de modernité. Jordan Rakei, à franceinfo

Les références sont évidentes, de Bill Withers à Stevie Wonder, mais il a fallu un déclic : ce fut la naissance de son fils, il y a deux ans : "Avoir un enfant m’a libéré émotionnellement… Avant lui, je me voyais davantage comme un producteur ou un musicien qui chante, mais désormais avec cet enfant et le nouveau procédé mis en place pour cet album, je me suis assumé en tant qu’auteur et chanteur".

Passionné de son et de studio

Rap, soul, électro, jazz, Jordan Rakei collabore avec tout ce que la scène londonienne compte de locomotives, produisant beaucoup pour d'autres artistes. Alors, quand il a appris il y a quelques semaines qu'il avait été choisi pour une résidence d'un an aux mythiques studios d'Abbey Road, il a repensé à tout ce parcours. "Cela signifie tellement… Moi j’étais le gamin qui faisais de la musique dans sa chambre jusqu’au milieu de la nuit, et maintenant je suis dans le studio le plus connu au monde. C’est le summum, pour moi qui me considère davantage comme un artiste de studio que de live". Talent et technique, l'assurance d'un avenir brillant pour Jordan Rakei.

Abbey Road, c’est le plus grand honneur qu’on puisse me faire. Jordan Rakei, à franceinfo

Jordan Rakei, la force de la soul | La chronique de Yann Bertrand écouter

Jordan Rakei, The Loop (Decca Records). Album disponible. En concert à Paris (Elysée Montmartre) le 24 septembre.