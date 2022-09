"Singing in the pool", un opéra dans une piscine parisienne

La piscine de la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement de Paris, accueille ce week-end "Singing in the pool". Des chanteurs lyriques interprètent des airs d'opéra dans l'eau et au bord du bassin, avec en toile de fond la thématique du réchauffement climatique.

Le maillot de bain est exigé pour les spectateurs comme pour les chanteurs ! Car Singing in the pool, c'est un opéra dans l'eau, dans l'une des plus belles piscines de la capitale. Première représentation ce samedi et la seconde dimanche.

Le réchauffement climatique abordé par l'art lyrique

Ce spectacle gratuit a été conçu par la compagnie Harmonieuse Disposition sur le thème du réchauffement climatique. Chaleur, sécheresse, fonte des glaciers, pollution des océans, l'idée est d'aborder une actualité brûlante, dans un décor rafraîchissant, le tout avec de la musique d'opéra. Tous les airs entonnés sont issus du répertoire classique.

L'auteure et metteur en scène, Anne Saubost avait aussi à cœur de démocratiser la musique lyrique : "L'idée c'était de proposer de l'opéra autrement pour décloisonner cet art des émotions."

Une danseuse aquatique accompagne les chanteurs lyriques du spectacle Singing in the pool (France 3 Ile-de-France)

Et les chanteurs lyriques, immergés, ne sont pas les seules stars de la représentation. Deux sportifs de haut niveau font aussi le show dans le bassin. Il y a non seulement une chanteuse aquatique mais aussi un champion d'apnée pour accompagner les voix.

"Un été en formes olympiques"

Singing in the pool est organisé dans le cadre du festival "Un été en formes olympiques". À deux ans des JO, une centaine de manifestations culturelles et sportives sont proposées depuis le début de l'été dans la capitale. Musique, cinéma, balades, expositions, danse, le programme est riche mais il ne reste que quelques jours pour en profiter puisque l'évènement prend fin le 15 septembre prochain.

Ce spectacle à la croisée de l'art et du sport a été labellisé JO 2024.

Singing in the pool

Piscine de la Butte aux Cailles

www.paris.fr

5, place Paul-Verlaine, Paris 13e

Dimanche 4 septembre 2022 de 10h30 à 11h15

Entrée gratuite avec tenue de bain exigée